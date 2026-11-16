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Homicide par négligence, opération ratée…
Trois médecins de l'Hôpital du Valais face à la Justice pour des erreurs médicales graves

Trois anciens médecins de l'Hôpital du Valais seront jugés, ce lundi 16 novembre, pour des erreurs médicales graves survenues en 2020. Le premier cas concerne accusation d'homicide par négligence, tandis que le second implique une opération jugée ratée.
Publié: il y a 5 minutes
Deux des trois médecins jugés ce lundi 16 novembre en Valais sont accusés d'avoir falsifié des rapports.
Photo: keystone-sda.ch
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Par une folle coïncidence, la Justice valaisanne devra trancher, ce lundi 16 novembre, sur deux car d'erreurs médicales graves: ainsi que le rapporte «Le Nouvelliste», ces affaires concernent au total trois médecins qui travaillaient au sein de l'Hôpital du Valais au moment des faits. Deux d'entre eux auraient également falsifié des rapports médicaux.

Le premier cas concerne un jugement en appel, ainsi que le rappelle le quotidien valaisan: deux médecins de l'hôpital de Viège avaient été condamnées en première instance pour homicide par négligence, en novembre 2025, après avoir omis de diagnostiquer la dissection aortique d'un pharmacien de 48 ans, qui se plaignait de violentes douleurs au niveau de la tête et de la poitrine.

Cet ancien président de Pharmavalais avait été retrouvé mort le lendemain matin, alors que, selon l'accusation, un diagnostic correct lui aurait offert jusqu'à 86% de chances de survie. L'une des deux médecins aurait, le jour du décès, supprimé son rapport initial, ce qui lui a valu 160 jours-amende à 500 fr. avec sursis et une amende de 9900 fr. La seconde a reçu 80 jours-amende à 200 fr. avec sursis et une amende de 2000 fr.

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Une opération faussement décrite comme «efficace»

Le second cas concerne un ancien chef de clinique adjoint, qui comparaîtra ce lundi devant le Tribunal de Sierre. Accusé de lésions coprorelles simples, voire graves, par négligence, il aurait réalisé et raté une opération qu'il n'était pas autorisé à effectuer seul. En automne 2020, il aurait convoqué un homme souffrant de calculs rénaux pour une chirurgie au laser qui s'est soldée par un échec, selon l'accusation, forçant le patient à consulter un autre médecin, à Fribourg. Or, dans son rapport, le prévenu affirme que l'opération s'était avérée «efficace», ce qui lui vaut une accusation de faux certificat médical, voire de faux dans les titres.

Le «Nouvelliste» précise toutefois que les trois médecins «bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à l’entrée en force d’un jugement».

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