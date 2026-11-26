A Genève, une femme de 43 ans est entre la vie et la mort après être passée sous un tram jeudi, à la place des Augustins. Selon la police, le conducteur avait été alerté de sa présence et roulait au pas.

Place des Augustins: une femme passe sous un tram à Genève

Place des Augustins: une femme passe sous un tram à Genève

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un grave accident s'est produit ce jeudi 26 novembre à la place des Augustins, à Genève. Sur le coup des 13h, une piétonne est passée sous le tram. Transportée en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève, son pronostic vital est engagé.

La piétonne, une femme de 43 ans, «déambulait sur la chaussée» dans un état «visiblement altéré», commentent des témoins. A la hauteur de l'institut IFAGE, du côté du restaurant des Vieux-Grenadiers, elle s'est retrouvée coincée entre le chantier et la chaussée, confirme la police genevoise.

Extraite par les pompiers et les ambulanciers

Le conducteur du tram 12, qui provenait du centre-ville et circulait direction Carouge, avait été alerté en amont de la présence d'une personne sur la voie. «Il circulait au pas», indique les forces de l'ordre. Au moment de croiser le tram, la piétonne aurait perdu l'équilibre. Elle est passée sous le tram, dont elle a été extraite par les pompiers du Service d'Incendie et de Secours de la Ville, et les ambulanciers, tandis que la police assurait la sécurité routière et la circulation.

Une enquête devra déterminer les circonstances de l'accident. Elle est gérée par la Brigade routière.