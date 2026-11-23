Après avoir trouvé une seringue dans le préau de l'école Hugo-de-Senger, à Plainpalais (GE), une fillette de 7 ans s'est piquée, le 9 novembre. L'enfant a été conduite à l'hôpital, tandis que ses parents exigent la fermeture de l'espace au public.

Une enfant se pique avec une seringue dans le préau de son école, à Genève

Une enfant se pique avec une seringue dans le préau de son école, à Genève

Ellen De Meester Journaliste Blick

Un moment de panique a secoué l'école Hugo-de-Senger, à Plainpalais, située au coeur de Genève: le 9 novembre, une élève de 7 ans s'est accidentellement piquée avec une seringue trouvée dans le préau «des petits», révèle «La Tribune de Genève». Immédiatement conduite à l'hôpital, la fillette s'est révélée indemne, n'ayant souffert d'aucune infection, après ce contact. Interpellée par nos confrères, la Ville de Genève a pu confirmer qu'il s'agissait d'une aiguille à insuline «de petite taille».

L'Association de parents d'élève (APE) de l'école, y voit toutefois un signal d'alarme impossible à ignorer: dans un courrier expédié à la conseillère d'Etat responsable de l'Instruction publique (DIP), Anne Hiltpold, elle exige que les espaces entourant l'école soient désormais fermés au public: «Nous ne souhaitons pas attendre qu’un accident encore plus grave, voire irréversible, se produise pour que des mesures concrètes soient enfin prises», alerte la missive.

14 préaux sur 53 sont fermés la nuit, à Genève

Selon l'APE de l'établissement, des personnes consommant ou vendant des stupéfiants sont régulièrement aperçues aux alentours de l'école en soirée, alors que des préservatifs usagés ou des bouteilles d'alcool sont parfois découverts par les élèves.

D'après «La Tribune de Genève», le DIP est favorable à une fermeture de l'espace, le soir. Actuellement, 14 préaux sont inaccessibles au public durant la nuit (typiquement de 22h à 6h30), sur un total de 53 écoles à Genève.