D'après une étude publiée cet automne par Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et Unisanté, la capitale vaudoise arrive en tête des villes d'Europe présentant la plus haute consommation de cocaïne, dont le prix a fortement chuté dans le canton de Vaud.

Lausanne est la 6e ville d'Europe avec la plus haute consommation de cocaïne

Lausanne est la 6e ville d'Europe avec la plus haute consommation de cocaïne

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le prix de la cocaïne a dégringolé, ces dernières années, dans le canton de Vaud. Résultat: Lausanne arrive à la 6e position des villes européennes qui en consomment le plus. C'est ce qu'affirme la nouvelle étude MonitorStup, réalisée par Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et Unisanté, repérée par «Le Temps».

Parue cet automne, la recherche souligne que le prix du gramme de cocaïne pure est allé jusqu'à se diviser par quatre, sur le territoire vaudois. A Lausanne, les consommateurs rapportent «très souvent» des boulettes de 0,2 grammes achetées dans la rue au prix de 10 frs environ.

Une «transformation du marché de la cocaïne»

«En combinant des données de prix, de poids et de pureté, le prix rapporté au gramme de cocaïne pure serait inférieur à 100 frs pour plus de 60% des spécimens analysés au drug checking de l’Espace de consommation sécurisé», précise l'étude. Alors qu'un rapport similaire diffusée en 2018 soulignait plutôt des prix oscillant entre 200 et 250 frs le gramme. Pour les chercheurs, cela dénote «une transformation majeure du marché de la cocaïne en quelques années».

D'après le rapport, cela peut fortement accroître la disponibilité de la cocaïne, notamment pure, aux personnes précarisées, alors que les usagers dépendants ne sont pas toujours conscients de la pureté très élevée de la cocaïne vendue dans la rue: cela peut augmenter, parfois à leur insu, les risques conséquents pour leur santé, dont des problèmes cardiovasculaires, des hallucinations ou des malaises.

Lausanne, 6e ville d'Europe de la cocaïne

Le rapport MonitorStup a également comparé les villes vaudoises à 20 villes européennes, en s'appuyant sur données de l'étude Score 2024, basées sur l'analyse des eaux usées. Il s'agissait, en bref, de comparer les charges journalières normalisées de benzoylecgonine, le principal résidu que l'organisme rejette dans les urines après la consommation de cocaïne, entre ces différentes villes. Résultat: Lausanne se hisse à la 6e position, juste après Zurich. En tête du podium, on retrouve la ville belge d'Anvers, suivie de Tarragona en Espagne, et Amsterdam aux Pays-Bas. Genève n'arrive qu'en neuvième position, après Rotterdam et Groningen, aux Pays-Bas.

«On observe que huit des quatorze villes suisses s’inscrivent dans le top 20 européen, même s’il faut rappeler que les autres pays n’ont pas un échantillon avec autant de villes de tailles différentes pour que la comparaison soit véritablement valide», tempère la recherche.