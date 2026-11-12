Une opération anti-drogues massive en Suisse a conduit à l’arrestation de 41 personnes. Coordonnée à l’échelle internationale, elle a impliqué 55 perquisitions dans plusieurs cantons, selon le Ministère public de la Confédération.

Un coup de filet anti-drogue en Suisse mène à 41 arrestations

Un coup de filet anti-drogue en Suisse mène à 41 arrestations

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police ont mené une opération anti-drogues de grande envergure, coordonnée au niveau international. Cinquante-cinq perquisitions ont été menées en Suisse et 41 personnes y ont été arrêtées.

L'enquête ciblait une organisation criminelle soupçonnée d'avoir acheminé de grandes quantités de drogue depuis l'Amérique latine vers l'Europe dès 2019, ont annoncé le MPC et fedpol jeudi. Les enquêtes sont en cours depuis 2022. La dernière intervention coordonnée s'est déroulée entre le 10 et le 11 novembre.

750 kg de cocaïne

Des sociétés basées en Suisse et aux Pays-Bas servaient de couverture légale pour importer la cocaïne dissimulée dans des conteneurs maritimes. En août dernier, plus de 750 kg de cocaïne ont été saisis à Anvers (B).

Au total, des perquisitions ont été menées sur 84 sites, dont 55 en Suisse, où 41 personnes ont été interpellées. Une détention préventive a été demandée pour cinq d’entre elles. Plus de 2,3 millions de francs et 15 armes ont été saisis dans les pays participants.