Grobler Henlo a été arrêté à l’aéroport de Lagos avec plus de 50 kg de cannabis dans ses bagages. Selon l’agence antidrogue nigériane, il aurait été recruté pour transporter la marchandise avec l’aide d’une complice kényane.

AFP Agence France-Presse

L’agence antidrogue du Nigeria a annoncé dimanche avoir arrêté récemment un golfeur professionnel sud-africain avec 50,4 kg de cannabis dans ses bagages, à son arrivée à l’aéroport nigérian de Lagos.

Le Sud-Africain Grobler Henlo, 37 ans, et sa complice présumée, Faiza Njambi Abubakar, une Kényane de 25 ans, ont été arrêtés le 11 octobre à leur arrivée d’Afrique du Sud, explique l’Agence nationale pour la lutte contre les stupéfiants (NDLEA) dans un communiqué.

Selon l’agence, ils ont délibérément échangé les étiquettes de leurs bagages pour en cacher la propriété: alors que Grobler Henlo transportait des sacs étiquetés au nom de Faiza Njambi Abubakar, cette dernière a récupéré deux sacs portant les étiquettes de Grobler Henlo avant de quitter l’aéroport.

Une «variété puissante de cannabis»

Les sacs retrouvés en possession du Sud-Africain contenaient 46 paquets d’une «variété puissante de cannabis», précise la NDLEA. Aux enquêteurs, le golfeur a déclaré avoir été recruté par un associé sud-africain, qui lui aurait promis 5000 rands (environ 260 euros) si la drogue était bien livrée.

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Faiza Njambi Abubakar, arrêtée le 15 octobre alors qu’elle s’apprêtait à embarquer sur un vol pour le Kenya, a avoué aux enquêteurs qu’on lui avait proposé 8000 dollars (environ 7290 euros) pour son rôle dans l’opération. «Les deux suspects se sont reconnus mutuellement lors d’une séance d’identification», a déclaré Femi Babafemi, porte-parole de la NDLEA, dans un communiqué.

L’agence a précisé que des dispositifs de suivi avaient été installés sur les bagages ainsi que sur le téléphone portable de Grobler Henlo, pour permettre au réseau criminel de surveiller ses transporteurs et ses cargaisons.

Plaque tournante du trafic

Des dispositifs similaires ont été découverts dans des bagages abandonnés par un basketteur professionnel américain, arrêté dans le même aéroport le 11 novembre avec 33,95 kg de cannabis.

Le Nigeria est considéré comme une plaque tournante du trafic et de la production de drogues destinées à d’autres pays. Des produits illicites qui, selon des chercheurs, se retrouvent également sur les marchés locaux.

La découverte récente de laboratoires de production de méthamphétamine à l’échelle industrielle a suscité l’inquiétude des autorités, qui soupçonnent les cartels mexicains de chercher à produire cette drogue au Nigeria.