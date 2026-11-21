Mathilde JaccardJournaliste Blick
Le drame s’est noué mercredi 18 novembre vers 17h40. Une automobiliste fribourgeoise de 40 ans quittait le parking du karting de Payerne pour s’engager sur la route cantonale vers Granges-près-Marnand. Elle est alors entrée en collision avec un deux-roues arrivant sur sa gauche.
Héliporté par la REGA dans un état grave, le pilote de 16 ans est décédé le surlendemain. Un enfant de 7 ans, passager de la voiture, a été légèrement blessé. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.
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