C’est à Genève qu’ont été posés en 1985 les premiers jalons de la fin de la guerre froide, lors de la rencontre entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. La Villa Fleur d'Eau, lieu de ce sommet, a depuis changé de propriétaire. S'agissait-il d'une bonne affaire?

Un milliardaire rachète cette villa genevoise légendaire pour 10 millions de francs

Un milliardaire rachète cette villa genevoise légendaire pour 10 millions de francs

Lucien Fluri

Les qualificatifs pompeux ne manquent pas: on parle tantôt d'une «heure de gloire de la diplomatie suisse», tantôt même du «début de la fin de la guerre froide». Il y a un peu plus de 40 ans, en novembre 1985, la Suisse a organisé à Genève une rencontre historique entre les adversaires du conflit Est-Ouest. Pour la première fois, le président américain Ronald Reagan et le secrétaire général soviétique Mikhaïl Gorbatchev se sont rencontrés.

Le lieu de la rencontre? Un magnifique bâtiment au bord du Léman. Les hommes les plus puissants du monde de l'époque se sont retrouvés à la Villa Fleur d'Eau, dans la commune de Versoix (GE). Entre le 19 et le 21 novembre 1985, ils ont négocié dans ce bâtiment du 19e siècle, avec pour thème principal le désarmement.

Ils voulaient la vendre bien plus cher

Aujourd'hui, la Villa Fleur d’Eau, lieu historique de la rencontre, a changé de propriétaire. Le prix d'achat s'est élevé à 10,75 millions de francs, selon la «Tribune de Genève». L'acheteur serait le joaillier François Graff, issu de la dynastie de diamantaires Graff. Sur la liste des plus riches du calssement de «Bilan», son père Laurence Graff apparaît avec une fortune estimée à 5,5 milliards de francs.

Le nouveau propriétaire a-t-il réalisé une bonne affaire? Cette magnifique propriété, construite en 1867 pour un banquier, avait été mise en vente sur différents portails immobiliers. Le vendeur, une entreprise internationale, souhaitait en réalité céder ce bien pour un montant bien plus élevé: selon les informations disponibles, le prix demandé s'élevait à 23 millions de francs.

Indépendamment du prix d'achat, le nouveau propriétaire bénéficie d'un ensemble prestigieux: un accès direct au lac, douze chambres, environ 1'000 m² de surface habitable, ainsi qu'un parc de 12'000 m².

«L'esprit de Genève»

Le nouveau propriétaire pourra à l'avenir raconter les coulisses de l'histoire mondiale lors de ses visites. Du point de vue des historiens, la discussion elle-même reste toutefois plus importante que l'absence de résultats concrets du sommet au bord du lac Léman. C'est «l'esprit de Genève», qui a ouvert une période de détente. Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se sont ensuite retrouvés pour d'autres entretiens à Reykjavík (1986), Washington (1987) et Moscou (1988). Peu de temps après, le conflit Est-Ouest prenait fin.

Le sommet de 1985 a également offert une scène internationale au président suisse de l'époque, Kurt Furgler (1924-2008). Dans les années 1970 et 1980, le conseiller fédéral centriste était considéré comme une figure dominante du gouvernement national. Il a salué Gorbatchev en russe et Reagan en anglais. Comme l'ont révélé plus tard des participants suisses, tout avait été minutieusement préparé: son discours avait été entièrement répété, mais de manière à paraître spontané.

Les hommes d’Etat n'étaient pas les seuls à se rencontrer à l'époque: leurs épouses aussi. Nancy Reagan (1921-2016) et Raïssa Gorbatchev (1932-1999) ont participé à un «programme pour dames». Avec l'épouse du conseiller fédéral Ursula Furgler (1927-2015), elles ont posé la première pierre du Musée de la Croix-Rouge internationale à Genève.

Le souvenir de ces pourparlers historiques a été ravivé en juin 2021, lorsque, à Genève, le dirigeant russe Vladimir Poutine et le président américain de l'époque Joe Biden se sont rencontrés à la Villa La Grange, un autre bâtiment historique, mais sur l'autre rive du lac.