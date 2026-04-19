Une tour médiévale en pierre, située près de Bellinzone, au Tessin, est à vendre. Pour 3,25 millions de francs suisses, elle offre une piscine, un sauna, un verger ou encore un grotto rustique.

Au Tessin, une tour historique est à vendre pour plus de 3 millions de francs

Au Tessin, une tour historique est à vendre pour plus de 3 millions de francs

Du trio de châteaux de Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro, à l'église romane Collegiata di San Pietro, en passant par les tours de guet en pierre de la Via della Torre: Bellinzone, ville tessinoise classée au patrimoine mondial de l'Unesco, regorge de monuments médiévaux. Aujourd'hui, une tour historique située dans la banlieue de Pianezzo, à 15 minutes en voiture du centre-ville, est sur le point de changer de propriétaire.

Le domaine «Mille Colline la Torre» est actuellement en vente sur des plateformes immobilières spécialisées. Selon l’annonce, la propriété offre 2000 mètres carrés de surface habitable et est présentée comme un «château tessinois avec piscine». Si elle dispose bien d’une piscine, il faut toutefois faire preuve de beaucoup d’imagination pour y voir un château.

Le cœur de la propriété est une tour de quatre étages aux murs de pierre épais et aux fenêtres cintrées en granit. La tour a été complétée par trois maisons d'habitation mitoyennes, qui abritent elles-même quatre appartements.

Le prix demandé est de 3,25 millions de francs suisses. A ce prix, les acquéreurs bénéficieront d'une piscine extérieure, d'un sauna et d'un hammam, ainsi que d'un jacuzzi, d'un grotto rustique traditionnel avec cave à vin, d'un potager et de plusieurs arbres fruitiers. Les propriétaires indiquent que le prix est négociable et qu'ils sont ouverts à un échange de maisons. Ils occupent actuellement le plus grand appartement.

Bastion résidentiel et défensif au Moyen Âge

Jusqu'à présent, ils louaient leur propriété comme maison de vacances. Les avis sont majoritairement positifs. «Un joyau surplombant Bellinzone avec une vue imprenable depuis la piscine», écrivait un locataire. La tour en pierre reste toutefois peu adaptée aux personnes à mobilité réduite. «L’emplacement n’est pas idéal pour les personnes à mobilité réduite ou les jeunes enfants, en raison des nombreux escaliers, y compris à l’intérieur de la tour qui compte quatre étages», précise un ancien hôte. La propriété ne dispose pas non plus d’accès direct: il faut d’abord gravir 55 marches en pierre.

Selon l'inventaire des biens culturels du canton du Tessin, les tours de pierre massives comme celle-ci servaient de résidences à vocation défensive au Moyen Âge. Leur hauteur offrait une vue imprenable sur les environs, et les archers pouvaient se poster aux fenêtres, arcs et flèches en main.

La liste des biens culturels de Bellinzone ne fournit aucun détail précis sur le domaine «Mille Colline la Torre». Elle recense surtout des châteaux, des églises et des sites accessibles au public, et ne mentionne généralement pas les bâtiments historiques situés sur des terrains privés.

Par conséquent, aucune date de construction précise n'est connue. La tour est donc un édifice privé restauré, sans statut de protection officiel – une situation typique de nombreuses tours en pierre tessinoises qui ne sont pas classées comme monuments historiques.