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«Maintenant, tu viens avec moi!»
Un «homme bizarre» attrape une ado de 13 ans en pleine rue à Genève

Une adolescente de 13 ans affirme avoir été agressée par un «homme bizarre» à Meyrin, alors qu'elle retournait à l'école après un rendez-vous médical. L'homme l'aurait attrapée par les épaules avant qu'elle ne parvienne à prendre la fuite.
Publié: 06:46 heures
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Dernière mise à jour: 07:11 heures
L'incident s'est déroulé non loin de l'arrêt de tram, en pleine journée.
Photo: Google Maps
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Solène MonneyJournaliste Blick

«Elle a très, très peur. Maintenant, elle n'a plus envie d'être seule.» La fille de 13 ans de Marjorie* a vécu une scène traumatisante le lundi 4 mai à Meyrin. Après un court rendez-vous médical à l'Hôpital de La Tour, l'adolescente retournait à l'école lorsqu'un homme d'une soixantaine d'années l'a abordée à un passage piéton.

Selon le récit de la mère, l'inconnu lui aurait demandé de le suivre pour l'aider. Méfiante, la jeune fille refuse et se retourne pour traverser. C'est à ce moment-là que la situation bascule. «Il l'a attrapée par les épaules, il l'a tirée en arrière assez fort, puis il lui a hurlé dessus: 'Maintenant tu viens avec moi, tu te dépêches!'», raconte Marjorie, encore sous le choc.

La collégienne parvient alors à s'échapper en traversant rapidement la route. En panique, elle rejoint une passante et lui demande de faire semblant de la connaître pour dissuader l'homme de la suivre. Lorsque la dame se retourne, le sexagénaire rebrousse finalement chemin en direction du parking de l'Hôpital de La Tour.

L'homme n'a pas été retrouvé

Une fois arrivée à l’école de la Voie Lactée, l'adolescente alerte immédiatement un enseignant et la direction, qui contacte la police. Marjorie salue d'ailleurs la réaction «bienveillante» de l'établissement. «Le soir même, j'ai été contactée par la directrice, en dehors de ses heures de travail», souligne la mère de famille.

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Le lendemain, les parents déposent une main courante auprès de la police municipale de Meyrin. Pour l'heure, l'homme n'a pas été identifié. «Le signalement de la personne potentiellement incriminée a été partagé au sein de la police municipale», précise la Ville de Meyrin. La police cantonale a également été informée.

Les autorités rappellent l'importance de signaler rapidement ce type de situation. Elles saluent aussi le réflexe de la jeune fille, qui a cherché de l'aide auprès d'une passante. Selon la commune, aucun autre fait similaire n'aurait récemment été recensé dans le secteur.

«Elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'attrape»

Pour Marjorie, le contexte rend l'affaire encore plus inquiétante. «Ce qui me choque, c'est que c'était en plein après-midi, dans un endroit fréquenté. Il y a le tram, une école, un restaurant, un hôpital», insiste-t-elle. Mais au moment des faits, le secteur était presque désert. «Je pense qu'il a très bien choisi son moment.»

La mère peine encore à réaliser ce qu'a vécu sa fille. «On leur apprend à faire attention aux hommes bizarres. Mais quand ça arrive vraiment, ce n'est plus du tout la même chose.» Selon elle, l'adolescente n'a pas immédiatement perçu le danger. «Elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'attrape. On se méfie parfois moins des personnes âgées. Elle l'a comparé à son grand-père.»

Depuis cette rencontre, la jeune fille refuse de se déplacer seule. Pour ses rendez-vous hebdomadaires à l'hôpital, elle demande désormais à être accompagnée. L'école a également proposé qu'un membre de l’établissement fasse le trajet avec elle. Encore sous le choc, l'adolescente vit désormais avec la peur au ventre lors de déplacements qui, jusqu'ici, faisaient simplement partie de son quotidien.

*Nom connu de la rédaction

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