Au menu de ce mardi 25 novembre: les élections de Vernier à nouveau confrontées à des irrégularités, le combat des fonctionnaires vaudois, un éboulement imminent à Brienz, une charte pour les travailleurs des transports publics et la protection des femmes.

A Vernier, de nouvelles irrégularités électorales ont été signalées avant le scrutin. Pour l'heure, le vote reste maintenu. Photo: keystone-sda.ch

Pour bien débuter ce mardi, qui s'annonce pluvieux, Blick, en collaboration avec l’ATS, vous présente un résumé des actualités suisses qui vont compter ce 25 novembre. C'est parti!

1 De nouvelles irrégularités secouent l’élection municipale de Vernier

A quelques jours de l'élection du conseil municipal de Vernier (GE), des irrégularités ont à nouveau été commises, affirme ce mardi «Le Temps». Le ministère public a été saisi et la police enquête, mais l'ampleur de cette nouvelle fraude présumée ne semble à ce stade pas de nature à remettre en question la tenue du scrutin dimanche, précise le journal. Le scrutin du 23 mars avait été annulé en raison de soupçon de fraude électorale. Selon une expertise graphologique, 278 bulletins de vote avaient été remplis par neuf personnes.

2 La lutte continue pour les travailleurs du canton de Vaud

La mobilisation du service public vaudois se poursuit mardi après une première journée de grève, mardi dernier. Différentes actions et rassemblements sont programmés durant la journée, notamment devant les bureaux des conseillers d'Etat. Une assemblée unitaire des employés des services publics et parapublics est agendée en soirée au collège de Béthusy à Lausanne. Le mouvement doit se poursuivre mercredi avec, en fin de journée, une nouvelle manifestation à Lausanne. A Genève, les fonctionnaires de la ville seront aussi dans la rue mardi en fin de journée pour protester contre les mesures d'économie du projet de budget 2026.

3 Les géologues sonnent l’alerte à Brienz

Même les géologues ont été surpris par l'accélération nette du mouvement du terrain au-dessus de Brienz (GR), qui menace de tomber sur le village, indique dans la Südostschweiz de ce mardi Christian Gartmann, porte-parole de la commune grisonne et membre de son état-major. Selon lui, les mouvements se sont intensifiés très rapidement et «quelque chose pourrait se produire à tout moment». La ligne ferroviaire rhétique et la route cantonale ne sont pas en danger, car le matériau contient peu de liquide, ajoute-t-il. Les quelque 80 habitants de Brienz ont été évacués une nouvelle fois en novembre 2024. Le 15 juin 2023, un torrent de boue avait failli ensevelir le village alors déjà évacué. 1,7 million de mètres cubes de matériaux s'étaient arrêtés à la limite du village.

4 Une nouvelle charte pour protéger le personnel des transports publics

Le Syndicat des transports publics (SEV) et plusieurs entreprises du secteur signent ce mardi une charte renouvelée contre la violence. Les agressions, verbales ou physiques, envers le personnel des transports publics sont nombreuses, déplore le SEV, qui rappelle que la loi prévoit depuis 2007 la poursuite d'office lors d'infractions prévues par le code pénal.

5 Les violences faites aux femmes restent un enjeu mondial urgent

Comme chaque 25 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La violence contre les femmes et les filles demeure l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. A l'échelle mondiale, près d'une femme sur trois a été victime de violences physique et/ou sexuelle de la part de son partenaire intime, de violence sexuelle d'un autre partenaire, ou des deux, au moins une fois dans sa vie. Cette année, cette journée est axée sur la violence en ligne contre les femmes et les filles.