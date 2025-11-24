DE
Fatigue, pénurie et CCT au point mort
A Lausanne, les TL rejoignent la grève de la fonction publique

Pour la première fois, le personnel des Transports publics lausannois se joint à la mobilisation de la fonction publique vaudoise. Fatigue, pénurie de personnel et CCT au point mort: les employés veulent alerter sur des conditions de travail jugées intenables.
Publié: il y a 23 minutes
Les transports publics lausannois rejoindront la grève mercredi 26 novembre.
Photo: Keystone
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

La tension croît aux transports publics lausannois (TL). Mercredi 26 novembre, en fin d’après-midi, une partie du personnel des TL rejoindra le cortège de la fonction publique vaudoise en grève. Cette première étape de mobilisation avait été votée à l'unanimité lors de l'assemblée du personnel, le 5 novembre.

Les employés entendent non seulement exprimer leur solidarité avec le service public touché par les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat, mais aussi alerter sur leur propre situation. Selon eux, les conditions de travail se dégradent depuis des mois.

Manque chronique d’effectifs, absentéisme élevé, fatigue généralisée, amplitudes horaires trop grandes, manque de coordination… Autant de problèmes déjà dénoncés dans une pétition en 2024, restés largement sans réponse, selon les syndicats.

Renouvellement de la CCT au point mort

Le renouvellement de la convention collective de travail (CCT-tl) est, lui aussi, dans l’impasse. Les représentants des employés accusent la direction de refuser toute avancée impliquant un coût supérieur «à un centime».

Par ailleurs, la direction veut donner ses propositions aux syndicats seulement si ceux-ci acceptent d’avance de négocier sans dépenser un centime de plus, déplore la secrétaire syndicale du Syndicat du personnel des transports (SEV), Aline Zuber. Autrement dit, discuter d’améliorations… mais avec un budget de 0 franc. Les employés jugent cette condition totalement inacceptable et provocatrice.

L’indexation automatique prévue par la CCT a même été remise en question un temps, ce qui a renforcé l’exaspération du terrain. Dans un contexte où les agressions contre le personnel augmentent, les employés estiment urgent d’améliorer la protection et le soutien aux équipes.

Une action «Brassard» en préparation

Le personnel des TL participera donc activement à la manifestation du 26 novembre. Selon les employés, l’austérité imposée par le canton se répercute sur les communes et sur leur entreprise. Ils animeront donc un tronçon du cortège mercredi en fin d'après-midi.

Puis, lors d'une action «Brassard», les collaborateurs des transports publics lausannois afficheront publiquement leurs revendications «face au manque de considération» de leur direction. Les employés des TL sonnent officiellement «l’heure de la résistance» au «travail en souffrance».

Perturbations attendues

Sur leur site internet, les TL affichent déjà les perturbations à venir, liées à la mobilisation de la fonction publique. Mardi 25 novembre de 18h30 à 20h30, des perturbations et des déviations sont prévues à travers la capitale vaudoise. Mercredi, de 18h à 20h environ, les lignes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 16 seront perturbées et déviées. 

