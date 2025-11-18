DE
Fonction publique en colère
Une manifestation bloquera les rues de Lausanne ce mardi soir

La police de Lausanne prévoit des perturbations de la circulation au centre-ville ce mardi. Une manifestation de la fonction publique, traversera les principales artères de 18h à 20h, en protestation contre les coupes budgétaires vaudoises.
Publié: il y a 30 minutes
Le 2 octobre, la fonction publique vaudoise avait déjà manifesté contre les 305 millions de coupes budgétaires. Rebelote ce mardi.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Ce mardi 18 novembre, les syndicats du service public vaudois ont annoncé et entamé un mouvement de grève contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat. Parmi les actions, une manifestation bloquera les rues de Lausanne dès 17h30.

Lundi, la police municipale de Lausanne a alerté les automobilistes que «des perturbations de circulation sont à prévoir au centre-ville». Des employés des écoles primaires, secondaires et professionnelles, des gymnases et des hôpitaux participent à la mobilisation. Début octobre, environ 15'000 personnes avaient manifesté leur mécontentement.

Un parcours et des déviations

Le cortège se rassemblera à Montbenon avant d'emprunter les principales artères du chef-lieu vers 18h. Après avoir traversé l'avenue Jules-Gonin jusqu'à la place Saint-François, puis l'avenue Benjamin-Constant et la rue Caroline jusqu'au Pont Bessières, les manifestants se dirigeront, par la rue Pierre-Viret, vers la vieille ville et la place du Château.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La fin de la manifestation est prévue vers 20h, ont indiqué les forces de l'ordre, sur Facebook notamment. La police, qui recommande vivement l'utilisation des transports publics, procédera «à des déviations afin de garantir au mieux la fluidité de la circulation routière et le bon déroulement de la manifestation».

