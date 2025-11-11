Le personnel de la fonction publique à Genève fait grève mardi contre les mesures d'austérité prévues dans le budget 2026. Une manifestation est prévue au centre-ville, exigeant le maintien des annuités et une indexation des salaires à 2,5%.

Le personnel genevois de l’Etat dit non au budget d’austérité et fait grève ce mardi. (image d'illustratio n) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, le personnel de la fonction publique fait grève mardi après-midi contre «les mesures d'austérités» prévues dans le projet de budget 2026, à l'appel du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné. Une manifestation est prévue en fin de journée au centre-ville.

Le personnel exige le maintien des annuités pour les quatre prochaines années et une indexation des salaires à 2,5% pour 2026. Il demande aussi des postes supplémentaires pour garantir la qualité du service public et le retrait du plan d'économies annoncé.

Déficit de 409 millions

Des piquets de grève sont annoncés dès 13h00 sur les lieux de travail. Un atelier de création de pancartes est prévu au Parc des Chaumettes devant l'hôpital dans l'après-midi. Puis une manifestation y partira à 16h en passant par le centre-ville jusqu'au Palladium, où aura lieu l'assemblée du personnel.

Le projet de budget déposé par le Conseil d'Etat prévoit à ce stade un déficit de 409 millions pour 2026. Mais selon de nouvelles estimations, celui-ci pourrait atteindre 637 millions, voire même 740 millions. Les annuités seraient notamment menacées jusqu'en 2029, pour économiser environ 60 millions de francs. Un millier de personnes avait déjà manifesté pour ces raisons fin octobre.