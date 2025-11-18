DE
Journée de grève
Le secteur public manifeste ce mardi à Lausanne contre les coupes

Le canton de Vaud fait face à une grève massive du secteur public contre les réductions budgétaires proposées. Des écoles, hôpitaux et services administratifs sont touchés, avec une manifestation prévue à Lausanne pour exiger de vraies négociations.
Publié: il y a 34 minutes
A l'instar du Gymnase de la Cité à Lausanne, tous les gymnases du canton de Vaud ont prévu de faire la grève.
Photo: LAURENT GILLIERON
ATS Agence télégraphique suisse

Une journée de grève de la fonction publique a débuté mardi dans tout le canton de Vaud pour protester contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat. Quelque 50 écoles primaires, secondaires et professionnelles ainsi que les gymnases devaient débrayer.

«Nous voulons dire non aux coupes dans le service public et obtenir de vraies négociations», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, la présidente du syndicat SSP-Vaud, organisatrice de la mobilisation avec les syndicats SUD et FSF.

Hôpitaux impliqués

Le CHUV participe également au mouvement, tout comme certains bâtiments administratifs, ainsi que des structures sociales comme l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Des actions sont prévues dans les hôpitaux régionaux ainsi que dans le secteur de l'enfance. Une manifestation partira de Montbenon à 18h00 pour rejoindre la place du Château.

Le projet de budget 2026 du gouvernement vaudois prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré un paquet d'économies de 305 millions. Ces dernières impactent particulièrement la santé et la formation.

