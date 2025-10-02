Des milliers de personnes ont manifesté à Lausanne contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat vaudois pour 2026. Les syndicats de la fonction publique rejettent en bloc ces mesures d'économie de 305 millions de francs.

Importante mobilisation contre les coupes budgétaires dans le canton de Vaud

La fonction publique et parapublique vaudoise a manifesté jeudi soir à Lausanne contre les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d'Etat. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi soir à Lausanne contre les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d'Etat pour 2026. Travailleurs et syndicats de la fonction publique et parapublique rejettent en bloc les mesures prévues. «Bouclier social contre coupes létales», «Nos enfants valent mieux qu'un budget serré» ou «Notre salaire n'est pas un salami», pouvait-on lire sur les nombreuses pancartes brandies dans la foule.

Les manifestants sont partis peu avant 19h00 de l'esplanade de Montbenon pour se rendre au Château Saint-Maire, siège du gouvernement vaudois, lequel a annoncé la semaine dernière des mesures d'économie de 305 millions de francs. «Nous manifestons pour signifier un profond désaccord avec ce programme d'austérité déjà en place depuis le budget 2025», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, présidente du Syndicat des services publics (SSP) Vaud. Ce dernier avait appelé au rassemblement «unitaire» de jeudi soir aux côtés des syndicats FSF et SUD.