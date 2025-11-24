DE
Service public et féministes
Mardi et mercredi, deux manifestations s'enchaînent à Lausanne

Lausanne se prépare à deux manifestations cette semaine. Mardi soir, la grève féministe dénoncera les violences sexistes. Et mercredi, la fonction publique protestera contre les coupes budgétaires. Des perturbations de trafic sont à prévoir au centre-ville.
Publié: 17:09 heures
Les membres des fonctions publique et parapublique vaudoises ont manifesté plusieurs fois leur colère face aux coupes budgétaires.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

A Lausanne, les semaines s'enchaînent… et les manifs aussi. Ce mardi 25 et ce mercredi 26 novembre, deux rassemblements et leurs cortèges occuperont le centre-ville du chef-lieu vaudois: l'un pour la cause féministe, l'autre (une nouvelle fois) pour les services publics vaudois.

La police municipale lausannoise alerte les automobilistes: «Des perturbations de trafic sont à prévoir en marge de ces deux cortèges. La police procédera à des déviations de circulation afin de garantir au mieux la fluidité de la circulation routière et le bon déroulement de la manifestation.» Les forces de l'ordre recommandent l'utilisation des transports publics.

«Triste record» de féminicides

Ce mardi 25 novembre, c'est la Journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. «En colère face à l’augmentation croissante des violences dans l’espace public, les lieux de travail et d’études, les sphères familiales et privées», le collectif Grève féministe Vaud organise le rassemblement, prévu à 18h30 à Montbenon.

Les manifestants sont invités à apporter bougies, fleurs et pancartes pour dénoncer le «triste record» que sont les 28 féminicides recensés depuis le début de l'année. Jusqu'à 22h, un cortège traversera la rue du Grand-Chêne, la place Saint-François, la rue du Grand-Pont, la place Bel-Air, la rue Haldimand avant de se terminer, sans surprise, sur la place du 14 juin.

Fonction publique: le budget de la colère

La mobilisation du lendemain, mercredi 26 novembre, est un nouvel épisode de la saga des coupes budgétaires de l'Etat de Vaud. Après le 2 octobre et le 18 novembre dernier, les syndicats de la fonction publique organisent dans le chef-lieu un nouveau rassemblement qu'ils espèrent être d'ampleur, pour protester contre les baisses de salaires.

Les employés du public et du parapublic, auxquels viennent notamment de se greffer les employés des Transports publics lausannois, se retrouveront dès 17h30 à Montbenon. Puis, le cortège empruntera le même chemin que la dernière manifestation, qui a réuni 25'000 personnes selon les organisateurs – et 16'000 selon la police. Direction la place Saint-François, avant de se rendre sur le Pont Bessières via l'avenue Benjamin-Constant, puis par la rue de l’Université jusqu'au point final: la très politique place du Château. «La fin de la manifestation est prévue vers 20h00», avertit encore la police.

