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Ça grouille à Genève
La prolifération de rats dans cette commune inquiète les habitants

Face à l'apparition de rongeurs sur la voie publique, la grogne monte chez les habitants de Vandœuvres (GE). Malgré tout, la Mairie défend sa nouvelle politique de déchets.
Publié: il y a 46 minutes
La gestion des déchets est pointée du doigt à Vandœuvres. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

L'inquiétude s'installe dans la paisible commune genevoise de Vandœuvres. Selon les informations de la «Tribune de Genève» ce mercredi 3 juin, plusieurs habitants ont récemment alerté les autorités locales après avoir constaté la présence de rats dans les rues. Face au risque de prolifération, les résidents réclament des mesures urgentes.

Ces apparitions semblent coïncider avec une réorganisation controversée du ramassage des ordures. En effet, depuis avril, la Mairie a réduit de moitié la collecte des sacs-poubelles, passant à une seule levée hebdomadaire pour inciter au recyclage.

Le maire, Maximilien Turretini, justifie ce choix par la nécessité d'anticiper la future loi sur les déchets et d'améliorer le bilan écologique de la commune, qui affichait un mauvais score en 2024 avec près de 220 tonnes de déchets ménagers par habitant, précise le quotidien genevois.

La nourriture en cause

Bien que le lien de causalité entre cette réforme et l'apparition des rats ne soit pas formellement établi, la prolifération des restes de cuisine non triés dans des conteneurs mal fermés est suspectée. Avec la chaleur, les sacs accumulés se transforment en aimants pour les nuisibles.

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Le Département du territoire rappelle que si les rats pullulent abondamment partout à Genève, le Canton n'interviendra pas: l'espèce pouvant être éliminée sans autorisation, la responsabilité d’agir incombe directement aux propriétaires. De son côté, le médecin cantonal invite la population à fermer correctement ses déchets et à éviter tout contact avec les animaux.

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