DE
FR

Via une application de rencontre
Deux hommes jugés à Genève pour extorsion et séquestration

Deux hommes, âgés de 21 et 24 ans, seront jugés à Genève pour des actes de violence, extorsion et séquestration. Ils auraient agressé leurs victimes, contactées via une application de rencontres, pour leur soutirer argent et biens.
Publié: il y a 37 minutes
Deux jeunes hommes font face au Tribunal criminel de Genève pour avoir piégé un quinquagénaire sur une application de rencontres (Image d'illustration).
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes accusés de brigandage, d'extorsion, de chantage, de séquestration et d'enlèvement seront jugés par le Tribunal criminel de Genève. Selon l'acte d'accusation, ils auraient notamment frappé un homme avec un couteau après l'avoir contacté par le biais d'une application de rencontres.

Il leur est reproché d’avoir dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 menacé et frappé un homme alors âgé de 50 ans pendant plus d'une heure, dans un appartement à Meyrin (GE), indique mardi le Ministère public. Les deux prévenus, nés en 2002 et 2005, voulaient obtenir ses codes bancaires et lui soutirer de l’argent ainsi que des objets de valeur. Ils ont piégé la victime en utilisant une fausse identité sur une application.

Le plus jeune des prévenus est aussi accusé d'avoir entre septembre et novembre 2024 régulièrement menacé deux hommes âgés de 46 et 53 ans avec un couteau et une fois avec un pistolet chargé sur leur tempe. Il les avaient rencontrés par le biais de la même application.

Selon l'acte d'accusation, il aurait aussi agressé en juillet 2024 un jeune homme de 18 ans dans un appartement au Grand-Saconnex (GE) et l'aurait poussé à se prostituer. Les prévenus risquent une peine privative de liberté de plus de dix ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus