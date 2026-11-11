Il défend coûte que coûte l’élargissement de l’autoroute de contournement pour éviter un report du trafic sur les routes secondaires. Mais face à l’autoroute A412 en France voisine, qui pourrait encore plus engorger Genève, Pierre Maudet fait preuve d’un silence qui étonne ses opposants.

En bref Face à l’A412 contestée en Haute-Savoie, Pierre Maudet reste discret malgré un risque de trafic induit estimé à 20% à Genève

Le canton dit partager les inquiétudes des communes sur les petites douanes et vouloir défendre Genève tout en préservant la coopération régionale

Ses opposants dénoncent une incohérence avec l’élargissement de l’autoroute de contournement, jugé inefficace par un audit fédéral

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Les décisions de justice s’enchaînent, les militants sont mobilisés sur le terrain et les voix s’élèvent de toutes parts contre la construction de l’autoroute A412. Dans ce thriller politico-médiatique, un acteur, et non des moindres, se fait étonnamment discret: le Conseil d’Etat, et plus particulièrement Pierre Maudet.

En coulisses, ce silence passe mal. Beaucoup reprochent au gouvernement genevois son absence de position claire face à un préfet de Haute-Savoie et à un Etat français qui semblent avancer à marche forcée, sans vraiment prêter attention aux oppositions.

Alors que cette future autoroute aux portes du canton pourrait déverser des milliers de voitures sur Genève, pourquoi l’Exécutif cantonal ne tape-t-il pas du poing sur la table? Pour ménager ses rapports avec la France? Pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec sa volonté d'élargir l'autoroute de contournement? Par refus de croire en une vision catastrophiste de l'impact de l'A412 sur Genève?

Boom du trafic

Si des militants écologistes combattent ce projet depuis des mois, les enjeux ne sont pas seulement environnementaux. Selon un spécialiste de la mobilité interrogé par Blick, l’autoroute devrait générer autour et à Genève un trafic induit de l’ordre de 20%.

Un coup dur pour la ville la plus embouteillée de Suisse. La population l’a d’ailleurs fait savoir le 27 septembre dernier, en acceptant de cofinancer à hauteur de 39,5 millions de francs des projets de mobilité en France voisine. Pierre Maudet, le magistrat chargé des mobilités, avait mené campagne pour le oui.

L'A412, c'est quoi? L’A412 est un projet d'autoroute qui doit relier Machilly à Thonon-les-Bains. C'est un serpent de mer des politiques de mobilités en Haute-Savoie, les premières discussions remontent au milieu des années 1990. Le projet a suscité de nombreuses oppositions, qui se sont durcies depuis le début des travaux, le 1er septembre dernier. En cause, ce tronçon de 16,5 kilomètres, qui doit ouvrir d’ici à 2029, impose un abattage massif d’arbres. Depuis le lancement du chantier, les militants écologistes multiplient les actions pour empêcher le concessionnaire Amedea, filiale du groupe français Eiffage, de poursuivre les travaux. Des oppositions musclées ont lieu aux abords de ce mégachantier, un élu écologiste genevois affirme même avoir été «saisi à la gorge» par la police française. L’A412 est un projet d'autoroute qui doit relier Machilly à Thonon-les-Bains. C'est un serpent de mer des politiques de mobilités en Haute-Savoie, les premières discussions remontent au milieu des années 1990. Le projet a suscité de nombreuses oppositions, qui se sont durcies depuis le début des travaux, le 1er septembre dernier. En cause, ce tronçon de 16,5 kilomètres, qui doit ouvrir d’ici à 2029, impose un abattage massif d’arbres. Depuis le lancement du chantier, les militants écologistes multiplient les actions pour empêcher le concessionnaire Amedea, filiale du groupe français Eiffage, de poursuivre les travaux. Des oppositions musclées ont lieu aux abords de ce mégachantier, un élu écologiste genevois affirme même avoir été «saisi à la gorge» par la police française. Plus

Sur l’A412, Pierre Maudet se fait discret. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir des idées sur la question. Sous l’une de ses publications Facebook, il avait détaillé longuement, en commentaires, sa vision de la mobilité transfrontalière.

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Un internaute l’interpellait sur «l’immobilisme en matière d’infrastructure routière», laissant entendre que le canton devrait relancer la traversée de la rade. Ce à quoi Pierre Maudet avait répondu: «C’est juste. Il faut donc reprendre un programme ambitieux de construction de tout type, route et rail, pour rattraper le retard et refluidifier la ville.» A une internaute qui déplorait que «la France n’entende pas Genève», le magistrat avait rétorqué: «C’est un autre dossier, celui de l’A412.»

Justement, sur cet autre dossier, Blick a voulu connaître la position du patron de la mobilité genevoise. Le magistrat n’a dans un premier temps pas répondu. Seule une déclaration du Département de la santé et des mobilités (DSM) nous est parvenue: «Le Conseil d’Etat partage les préoccupations exprimées par plusieurs communes de la rive gauche concernant les impacts potentiels de l’A412, notamment en matière de trafic aux petites douanes», fait valoir Sébastien Deshusses, porte-parole de l’Office cantonal des transports (OCT).

Son magistrat avance sur une ligne de crête dans ce dossier. Pierre Maudet défend coûte que coûte l’élargissement de l’autoroute de contournement, et ce contre la volonté des Genevois, qui avaient balayé à 57% l'extension des autoroutes en novembre 2024. Comment, dès lors, plaider pour une autoroute plus large en terre genevoise tout en refusant un projet similaire en France voisine?

Malgré les doutes émis, Pierre Maudet garde le cap

L’élargissement de l'autoroute de contournement est jugé «inefficient» par l’audit du projet Transports ‘45, réalisé par le Contrôle fédéral des finances (CDF) et publié à la mi-septembre. Le rapport épingle notamment l’un des tronçons, qui doit passer de quatre à sept voies. Les services de Pierre Maudet n’en démordent pas pour autant: ils «restent convaincus» que le projet limitera le report du trafic sur les routes secondaires, comme rapportait «Le Temps». Selon plusieurs sources avec qui nous avons échangé, le Département ne tiendrait pas compte des rapports d’experts qui lui sont soumis. Questionné sur ce point par Blick, Pierre Maudet n'y a pas répondu.

Il y a un autre aspect du dossier qui pourrait expliquer le silence du responsable de la Mobilité: la diplomatie. Il existe par exemple la Convention d’Espoo, qui impose, pour des projets de ce type, une évaluation environnementale ainsi qu’une étude des impacts transfrontaliers. Selon Alfonso Gomez, conseiller administratif de la Ville de Genève et opposant de la première heure à l’A412, la France ne l’a jamais respectée. Pierre Maudet partage-t-il cet avis? Pas de réponse non plus sur ce point.

Défendre les interêts de Genève et maintenir la coopération?

Pierre Maudet a fini par répondre à Blick. Il souligne avoir lu notre message «à la sortie d’une importante séance à Annemasse» avec les collectivités françaises et suisses chargées de la mobilité, où il a été question, «entre autres», de l’A412. Sur le fond, il renvoie à une position que le canton a exprimée publiquement. A savoir que l’Etat de Genève entend «continuer à défendre ses intérêts, tout en maintenant la coopération indispensable à l’échelle de la Région». Selon lui, cette position «n’a pas varié» depuis en tout cas six ans, et le canton la défend «par toutes les voies utiles», en concertation avec les communes concernées.

Présidente de la section genevoise de l’Association transports et environnement (ATE), Caroline Marti s’oppose sans surprise à l’A412. Elle juge le projet «aberrant», d’autant que l’axe est déjà bien desservi par le Léman Express. Elle y voit une «incohérence» avec la politique que Pierre Maudet a lui-même lancée en finançant des projets de mobilité transfrontaliers favorisant le transfert modal. La future autoroute pourrait réduire à néant les efforts genevois. Elle regrette elle aussi que le magistrat «impose sa vision politique, parfois à l’encontre de ce que révèlent les études».