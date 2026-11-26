Le Parlement genevois a adopté jeudi soir, à la quasi-unanimité, l’initiative «1% pour la culture». Il doit désormais élaborer une loi garantissant à ce secteur au moins 1% du budget annuel de l’Etat.

Le Parlement genevois adopte l'initiative «1% pour la culture»

Le Parlement genevois adopte l'initiative «1% pour la culture»

Pour lutter contre la précarité des artistes

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement genevois a adopté jeudi soir à la quasi-unanimité l'initiative populaire cantonale «1% pour la culture». Il doit à présent élaborer un projet de loi afin de garantir qu'au moins 1% du budget annuel de l'Etat soit consacré à ce secteur d'activité.

Tous les partis ont reconnu la nécessité de «revaloriser la rémunération des artistes». Certains acteurs culturels sont dans une précarité telle qu'ils doivent recourir à des prestations complémentaires», a souligné le député UDC Christo Ivanov, rapporteur de majorité. Dans ce domaine, le salaire moyen mensuel s'établit à 3333 francs au bout du lac.

Les députés ont reconnu que le tissu culturel genevois est très riche, mais qu'il est aussi dépendant des financements publics. Tout en acceptant l'initiative, la droite a émis des craintes quant à une rigidification du processus budgétaire. Pour la gauche, il est essentiel que la mise en application de l'initiative garantisse une répartition équitable des ressources.