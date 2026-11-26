Une millionnaire belge vivant à Genève a été condamnée pour vol après avoir omis de scanner 340 francs de marchandises dans une grande surface en 2022. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours.

Une millionnaire condamnée pour avoir volé 340 francs à une caisse automatique à Genève

Une millionnaire condamnée pour avoir volé 340 francs à une caisse automatique à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Une millionnaire a été pincée par un agent de sécurité d'une grande surface genevoise après n'avoir pas scanné ses articles à la caisse automatique. Ayant subtilisé pour plus de 340 francs de marchandises, elle a été condamnée pour vol à une peine de 15 jours-amende à 300 francs le jour avec sursis, a confirmé le Tribunal fédéral.

Cette Belge établie à Genève dispose d'une fortune de 3,5 millions, précise l'arrêt publié jeudi. Son casier était jusqu'alors vierge quand elle s'est fait arrêter fin octobre 2022. Elle était en train de sortir d'une grande surface avec une quinzaine d'articles au fond de son cabas qu'elle n'avait pas scannés et encore moins payés. Un agent de sécurité l'a interceptée à la sortie du magasin.

La police a été appelée. Elle a menotté la quinquagénaire, puis a perquisitionné sa voiture et son domicile. La femme a ensuite passé la nuit au poste de police pour n'être remise en liberté que le lendemain après avoir été entendue par le Ministère public. Condamnée par les juges genevois, elle a interjeté recours au Tribunal fédéral en requérant son acquittement.

Elle dit avoir oublié sa carte dans sa voiture

Devant les juges cantonaux, la ressortissante belge avait contesté avoir eu l'intention de commettre un vol. Le Tribunal cantonal avait relevé que la femme s'était toutefois contredite.

Selon les juges cantonaux, la quinquagénaire avait indiqué au Ministère public être ressortie du magasin pour aller chercher sa carte bancaire qui était restée dans sa voiture, alors qu'elle n'avait rien indiqué de tel auprès de l'agent de sécurité. Devant ce dernier, elle avait au contraire reconnu les faits, relèvent les juges.

Les juges n'ont pas non plus adhéré aux explications de la femme. Cette dernière avait déclaré que, lorsqu'elle était sortie chercher sa carte bancaire dans sa voiture, elle avait remis en rayon trois articles qu'elle tenait à la main tout en oubliant complètement le contenu de son cabas. Les juges relèvent qu'il n'est guère plausible qu'elle ait oublié ces articles. Le Tribunal fédéral a rejeté ses arguments, en relevant que l'appréciation des juges cantonaux ne pouvait être qualifiée d'arbitraire.

En outre, le fait que la femme dispose d'une «fortune importante» ne permet pas en soi d'exclure le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, a relevé le TF. Autrement dit, on peut être riche et avoir l'intention de commettre un vol.

Enfin, la Belge se plaignait d'avoir été menottée et d'avoir passé une nuit en détention. Elle réclamait dès lors une exemption de sa peine au vu des désagréments subis. Les juges lui rétorquent que son interpellation et la perquisition sont les conséquences directes de ses actes. Hors de question dès lors de l'exempter de peine.