Une sexagénaire a été bannie de toutes les Coop du pays pour deux ans. Motif: des altercations répétées avec les employés, dont une dispute en novembre à Berne.

Elle s'en prend à un employé et se fait bannir de toutes les Coop de Suisse

Elle s'en prend à un employé et se fait bannir de toutes les Coop de Suisse

Léa Perrin Journaliste Blick

Une fidèle cliente de la Coop s'est vu interdire l'accès aux filiales du supermarché et à celles de ses partenaires dans tout le pays, rapporte «20 minutes» ce mercredi 25 novembre. Une dispute avec un employé dans la succursale du Ryfflihof (BE) l'empêchera de faire ses courses chez le géant orange pendant deux ans.

Tout a démarré à la caisse. Alors qu'une cliente a demandé de l'aide à deux employés, l'un d'eux s'est offusqué de la façon dont elle les a salués. Une discussion s'en est alors suivie, jusqu'à ce que la cliente quitte le magasin. Sur le départ, elle aurait traité l'employé d'«idiot». Le salarié de la Coop aurait alors suivi la femme jusqu'à la sortie en la filmant.

Des attaques à répétition

Quelques jours plus tard, la sexagénaire retourne dans le même magasin. Le service de sécurité de la Coop lui demande alors de le suivre dans une salle de contrôle, où l'attend l'employé concerné par la dispute trois jours plus tôt. La cliente reçoit alors une interdiction d'accès à toutes les filiales de la Coop et à celles de ses partenaires en Suisse. Soit Jumbo, Interdiscount, Fust, les pharmacies et restaurants Coop, Livique, Update Fitness ou encore les bijouteries Christ.

La Coop justifie cette mesure par l'accumulation d'incidents impliquant cette même cliente. Selon l'enseigne, il ne s'agit pas d'un incident isolé et la femme âgée de 66 ans aurait «insulté» des employés à plusieurs reprises. Le supermarché suisse assure avoir pris cette décision afin de protéger ses employés.