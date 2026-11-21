Les revenus des ménages sont restés stables, mais les dépenses ont augmenté pour les habitants. Voici ce pour quoi les Suissesses et les Suisses ont dépensé le plus.

En bref L’Office fédéral de la statistique a publié les derniers chiffres de l’enquête sur le budget des ménages

Ils montrent que les Suisses consacrent le plus d’argent au logement, aux impôts et aux cotisations aux assurances sociales

Ces coûts pèsent nettement plus lourd sur les catégories de revenus inférieures.

Simone Steiner

En 2024, les ménages suisses disposaient en moyenne de 7209 francs par mois. Le revenu disponible est ainsi resté stable par rapport à l’année précédente. Les dépenses de consommation ont toutefois continué d’augmenter, en particulier pour le logement et l’énergie. C’est ce que montrent les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique.

D’où vient l’argent?

En 2024, le revenu brut moyen s’élevait à 10’449 francs par mois par ménage. Il comprend les salaires et les allocations, les versements annuels comme le 13e salaire, ainsi que les rentes, les prestations sociales et les revenus de la fortune tels que les intérêts et les dividendes.

La principale source de revenus était l’activité professionnelle: elle représentait en moyenne 73,1% du revenu brut. Les rentes et les prestations sociales en constituaient 21,4%. En 2024, un ménage suisse comptait en moyenne 2,09 personnes.

A combien s’élèvent les dépenses obligatoires?

Les dépenses obligatoires sont déduites du revenu disponible. En 2024, elles s’élevaient en moyenne à 3240 francs par mois. Elles comprennent les impôts (12,2% du revenu brut), les cotisations aux assurances sociales (10,2%) et les primes de caisse-maladie pour l’assurance de base (7,2%).

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Après ces déductions, il restait ainsi en moyenne 7209 francs par mois aux ménages. Le revenu disponible est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année précédente. Il était inférieur à cette moyenne pour 61% des ménages.

De combien d’argent disposent les différents ménages?

L’analyse par type de ménage et catégorie de revenus repose sur des données des années 2022 à 2024. Elle montre de grandes différences: durant cette période, les couples avec enfants disposaient en moyenne de 10’569 francs par mois. Chez les personnes seules de 65 ans et plus, ce montant n’était que de 3591 francs.

Les différences sont également importantes au sein des mêmes types de ménages. Ainsi, le cinquième supérieur des revenus des personnes seules de moins de 65 ans disposait de 8804 francs par mois. C’est plus de cinq fois ce dont disposait le cinquième inférieur, avec 1716 francs.

Quels biens pèsent le plus sur les ménages?

En 2024, les ménages suisses ont dépensé en moyenne 5244 francs par mois pour des biens de consommation. Cela correspond à environ la moitié de leur revenu brut. Les coûts du logement et de l’énergie représentaient la plus grande part: ils s’élevaient à 1546 francs, soit 14,8% du revenu brut.

Ces dépenses pesaient particulièrement lourd sur les ménages aux revenus faibles. Les personnes qui gagnaient moins de 4810 francs bruts par mois devaient consacrer 34,3% de leur revenu brut au logement et à l’énergie.

Les transports avant les loisirs

Les coûts des transports arrivaient en deuxième position. Les ménages y consacraient en moyenne 763 francs par mois, soit 7,3% du revenu brut. Cela comprend notamment les dépenses pour les voitures, le carburant et les transports publics. Les aliments et les boissons sans alcool occupaient la troisième place. Les ménages y consacraient en moyenne 654 francs par mois. Cela correspond à environ 6,3% du revenu brut.

Suivaient les services de restauration et d’hébergement (5,4%), les loisirs, la détente et la culture (5,1%), les dépenses de santé (2,4%), l’équipement du logement et l’entretien du ménage (1,9%), les vêtements et les chaussures (1,6%), les communications (1,5%), ainsi que les boissons alcoolisées et les produits du tabac (0,9%).

Par rapport à l’année précédente, les ménages ont dépensé 195 francs de plus par mois pour les biens de consommation. Les dépenses ont particulièrement augmenté pour le logement et l’énergie (plus 97 francs), les loisirs, la détente et la culture (plus 42 francs), les transports (plus 19 francs), ainsi que les aliments et les boissons sans alcool (plus 16 francs).