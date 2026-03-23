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10 jours après l'accostage raté
L'ancre du «Montreux» a pu être repêchée dans la rade genevoise

L'ancre du bateau historique «Montreux», perdue dans la rade de Genève le 13 mars, a été récupérée lundi. Pesant près d'une tonne avec sa chaîne, elle a été remontée grâce à une opération délicate.
Publié: 11:48 heures
L'ancre, perdue dans un accostage raté, pèse environ 200 kilos.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Coincée dans la vase au fond de la rade genevoise, l'ancre du «Montreux» a pu être récupérée lundi. Le bateau Belle Epoque de la CGN avait perdu cette imposante pièce lors d'un accostage raté le 13 mars dernier.

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D'importants moyens ont été nécessaires pour renflouer cette ancre de 200 kilos ainsi que les 80 mètres de chaîne qui y était reliée, soit près d'une tonne, selon Vincent Pelissier, le directeur de la Compagnie générale de navigation (CGN). Il a d'abord fallu identifier l'endroit exact où étaient enfouies l'ancre et la chaîne.

Force des bras et grue

Une barge munie d'une grue a été utilisée pour sortir les éléments du fond du lac. «Nous avons d'abord tiré la chaîne à la force des bras autant que nous pouvions, puis, nous avons hissé l'ancre avec la grue», a expliqué le contremaître de la CGN Joseph Di Lizio à Keystone-ATS. Les pièces ainsi renflouées ont été mises dans une caisse en bois qui a ensuite été déposée à quai.

Bien préparée, cette opération menée par une entreprise spécialisée dans les travaux lacustres a duré une vingtaine de minutes. «Tout passé bien mieux que ce qu'on pensait», s'est réjoui Joseph Di Lizio, expliquant qu'il s'agissait d'une opération délicate en raison des nombreuses amarres de bateaux se trouvant dans le secteur.

Retrouvée intacte

«Visiblement, l'ancre n'a pas été endommagée, il y avait juste beaucoup de vase dessus», a-t-il encore ajouté. L'ancre sera rapatriée au chantier naval de la CGN et remise en temps voulu sur le Montreux.

Le Montreux, plus ancien bateau de la flotte Belle Epoque, en service depuis 1904 et classé monument historique, avait raté sa manœuvre pour accoster au débarcadère du Mont-Blanc à l'arrivée d'une croisière. Le bateau avait fini sa course contre le quai. Un problème de transmission entre la timonerie et la machine serait en cause.

L'incident n'avait fait aucun blessé, mais des dégâts matériels étaient à déplorer. Des embarcations de plaisance avaient été endommagées ainsi qu'un élément de maçonnerie sur le quai. Le Montreux, qui a subi quelques bosses, est en réparation au chantier naval à Lausanne-Ouchy.

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