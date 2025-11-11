La Voie bleue à Genève a été sabotée, forçant la CGN à annuler ses liaisons vendredi. Des bouées essentielles à la navigation ont été retirées entre Corsier et Bellevue. Une plainte pénale a été déposée suite à cet incident, qui n'est pas le premier du genre.

Acte de sabotage sur le Léman, la Voie bleue paralysée

Des bouées ont été retirées à Corsier sur la Voie bleue, forçant la CGN à annuler ses liaisons vendredi. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, la Voie bleue qui relie les ports de Corsier et Bellevue a été la cible d'un acte de sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des bouées indispensables à la navigation ont été retirées, contraignant la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) à annuler les liaisons du vendredi.

Une plainte pénale a été déposée, indique la CGN mardi dans un communiqué. Cet incident n'est pas une première: un sabotage similaire avait déjà été constaté peu avant le lancement de la ligne le 15 septembre dernier.

Un projet à l'essai pour 3 ans

Les bouées qui ont été retirées délimitent le site palafittique de Corsier que le bateau de la CGN doit éviter. Les équipes ont été immédiatement mobilisées pour les remettre en place au cours de la journée de samedi, permettant une reprise du service lundi. La liaison ne fonctionne pas le week-end.

La voie bleue, une liaison qui propose dix trajets par jour en semaine, principalement pour les pendulaires, a été inaugurée mi-septembre. Elle est à l'essai pour trois ans. Ce projet, porté par des entreprises privées, des communes avec le soutien du canton, a été attaqué sur le plan juridique par des riverains de Corsier. Le Tribunal fédéral doit encore se prononcer sur le fond.