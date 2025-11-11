DE
FR

Bouées à Genève
Acte de sabotage sur le Léman, la Voie bleue paralysée

La Voie bleue à Genève a été sabotée, forçant la CGN à annuler ses liaisons vendredi. Des bouées essentielles à la navigation ont été retirées entre Corsier et Bellevue. Une plainte pénale a été déposée suite à cet incident, qui n'est pas le premier du genre.
Publié: 09:15 heures
Partager
Écouter
Des bouées ont été retirées à Corsier sur la Voie bleue, forçant la CGN à annuler ses liaisons vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, la Voie bleue qui relie les ports de Corsier et Bellevue a été la cible d'un acte de sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des bouées indispensables à la navigation ont été retirées, contraignant la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) à annuler les liaisons du vendredi.

Une plainte pénale a été déposée, indique la CGN mardi dans un communiqué. Cet incident n'est pas une première: un sabotage similaire avait déjà été constaté peu avant le lancement de la ligne le 15 septembre dernier.

Un projet à l'essai pour 3 ans

Les bouées qui ont été retirées délimitent le site palafittique de Corsier que le bateau de la CGN doit éviter. Les équipes ont été immédiatement mobilisées pour les remettre en place au cours de la journée de samedi, permettant une reprise du service lundi. La liaison ne fonctionne pas le week-end.

La voie bleue, une liaison qui propose dix trajets par jour en semaine, principalement pour les pendulaires, a été inaugurée mi-septembre. Elle est à l'essai pour trois ans. Ce projet, porté par des entreprises privées, des communes avec le soutien du canton, a été attaqué sur le plan juridique par des riverains de Corsier. Le Tribunal fédéral doit encore se prononcer sur le fond.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus