La police genevoise a saisi plus de 314 kilos de drogues entre juillet et septembre 2026, démantelant trois réseaux de trafiquants. Les substances comprenaient marijuana, cocaïne, héroïne et ecstasy.

En trois mois, la police genevoise saisit plus de 314 kilos de stupéfiants

En trois mois, la police genevoise saisit plus de 314 kilos de stupéfiants

ATS Agence télégraphique suisse

La police genevoise a saisi plus de 314 kilos de stupéfiants sur le territoire cantonal entre le 1er juillet et la mi-septembre. Les enquêtes menées dans le cadre de plusieurs de ces saisies ont permis de démanteler trois réseaux de trafiquants. Plusieurs personnes ont été interpellées.

Certaines investigations ont débuté il y a plusieurs mois, parfois dès 2025, relève vendredi la police genevoise dans un communiqué. Les forces de l'ordre évoquent «un travail d'enquête approfondi», tout en soulignant que les modes opératoires ont évolué: le recrutement se fait via les réseaux sociaux et la gestion des livraisons passe par messagerie instantanée.

La police genevoise ne donne aucun détail supplémentaire sur ces saisies et ces interpellations. Elle précise simplement que tous les types de drogue se retrouvant généralement sur la place genevoise étaient concernés, soit la marijuana, le haschish, la cocaïne, l'héroïne et l'ecstasy.