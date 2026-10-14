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20'000 francs de dons
Affaire Maudet: la piste des donateurs fictifs relancée par des perquisitions liées à sa campagne 2023

L'affaire des donateurs fictifs de Pierre Maudet prend une tournure pénale. Selon la RTS, des perquisitions ont été menées fin septembre à Genève, notamment dans les locaux d'une fiduciaire liée au financement de sa campagne électorale de 2023.
Publié: il y a 18 minutes

En bref

  • Selon la RTS, des perquisitions ont visé fin septembre une fiduciaire genevoise
  • L’enquête porte sur plus de 20'000 francs de dons attribués à cinq donateurs fictifs
  • Un responsable est prévenu pour faux; Pierre Maudet n’est pas mis en cause
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le 23 septembre, la police genevoise, accompagnée de la procureure Elsa Studer, a perquisitionné le siège d'une fiduciaire ainsi que celui de l'Association de soutien à l'action politique de Pierre Maudet, situé au domicile de son président. Selon les révélations de la RTS ce mardi, des documents et du matériel ont été saisis, mais leur consultation a été bloquée par les avocats des deux entités, dans l'attente d'une décision judiciaire.

Ces opérations s'inscrivent dans une enquête pénale portant sur plus de 20'000 francs de dons attribués à cinq personnes fictives ou contestant avoir effectué les versements. Ces contributions avaient été enregistrées lors de la campagne de Pierre Maudet en 2023.

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Le responsable de la fiduciaire a été mis en prévention pour faux dans les titres. Le président de l'association est, lui, entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Tous deux bénéficient de la présomption d'innocence. Pierre Maudet n'est, à ce stade, pas personnellement mis en cause dans la procédure, selon la RTS.

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