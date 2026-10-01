Recrutements, climat de travail, contrôle des RH: le département de Pierre Maudet va faire l’objet d’une demande d’enquête indépendante votée par le Grand Conseil genevois.

Genève demande une enquête indépendante sur le DSM de Maudet

Genève demande une enquête indépendante sur le DSM de Maudet

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil genevois veut une enquête indépendante pour faire la lumière sur des recrutements controversés au sein du Département de la santé et des mobilités (DSM) de Pierre Maudet. Le conseiller d'Etat dénonce «une affaire avant tout politique».

Suite à une enquête de la RTS sur des engagements controversés, la commission de contrôle de gestion (CCG) a été saisie du dossier. L'affaire remonte au début de la législature, marquée par une série de départs au sein du DSM.

Au cœur de la polémique: le recrutement du directeur général adjoint de l'Office cantonal de la santé (OCS) en été 2024, suivi par celui d'une cheffe de secteur. La RTS avait soulevé des questions sur la transparence de ces engagements. Des liens professionnels antérieurs entre le directeur général de l'OCS et le candidat retenu ont alimenté les soupçons de copinage.

Dans une motion

Une résolution voulait initialement la suspension des personnes concernées. Une demande rejetée, mais la majorité de la CCG jugeait les explications du DSM insuffisantes et constatait des «faiblesses institutionnelles» dans le contrôle des RH. «Ces procédures soulèvent des questions auxquelles nous n'avons pas eu toutes les réponses», a insisté jeudi Patricia Bidaux, députée du Centre et rapporteuse de majorité.

Au final, une résolution acceptée par 74 voix contre 8 demande une enquête indépendante «sur ces dysfonctionnements dans le recrutement, la gestion interne des ressources humaines et la dégradation du climat de travail au sein du DSM». Ces requêtes sont reprises dans une motion (acceptée par 72 voix contre 8 et 6 abstentions), un outil parlementaire plus contraignant, qui oblige le Conseil d'Etat à y répondre dans les six mois.

Francisco Taboada, député de Libertés et justice sociale (LJS), le parti de Pierre Maudet, a dénoncé des attaques qui ciblent des collaborateurs de l'Etat ainsi qu'un magistrat. Selon l'élu, les auditions ont prouvé qu'aucun passe-droit ni aucun acte de copinage n'a eu lieu.

«Une mascarade»

Pierre Maudet estime pour sa part que toutes «les réponses ont été données» et qu'"il n'y a rien de factuel» dans les allégations relayées par la CCG. «Mais cela suffit pour insinuer le doute et laisser la rumeur s'amplifier», a déploré Pierre Maudet. Il a accusé les députés de «se prêter à une mascarade», tout en laissant peu de doute sur ce que le Conseil d'Etat ferait de cette demande d'enquête indépendante.

Dans la foulée, le Grand Conseil a aussi envoyé en commission un projet de loi visant à mettre en place un dispositif plus strict pour l'engagement des cadres de l'Etat pour l'ensemble des départements. Il faut une pratique uniforme en matière de ressources humaines, a relevé la PLR Céline Zuber-Roy, qui insiste sur le signal politique fort de la part de la CCG, lasse de découvrir «des engagements comportant des libertés prises avec les procédures».