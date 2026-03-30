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Appel à témoins
Double délit de fuite après deux accidents à Genève

Deux personnes ont été blessées après deux accidents survenus à Genève lundi après-midi. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver l'un des fautifs. L'autre a été intercepté.
Publié: 18:19 heures
Un automobiliste a été intercepté par la police après l'accident (photo prétexte).
Photo: KEYSTONE

Un accident entre une voiture et un scooter a eu lieu lundi en début d'après-midi dans le quartier des Eaux-Vives à Genève. L'automobiliste a quitté les lieux sans s'occuper du scootériste blessé. Et un suraccident s'est produit dans la foulée, impliquant un passant qui est aussi parti sans demander son reste.

L'accident s'est produit vers 13h45 à l’intersection de la rue des Eaux-Vives et de la rue François-Versonnex, indique lundi la police cantonale. Né en 1968, l'automobiliste arrivait de la rue du Lac quand le heurt a eu lieu avec le scootériste né en 1972. A la suite du choc, le conducteur du scooter a chuté et a été blessé. L’automobiliste, qui n’est pas resté sur les lieux de l’accident, a été intercepté plus tard dans la journée par une patrouille.

Le scooter, qui se trouvait au sol, a été relevé par un passant. Lors de la manipulation du véhicule, cet inconnu a perdu la maitrise de l’engin et a percuté une piétonne, la blessant grièvement. La police recherche des témoins qui auraient vu cet homme qui n'est pas non plus resté sur place. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le +41 22 427 64 50.

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