Un piéton de 25 ans est entre la vie et la mort après avoir été percuté par une voiture mardi sur la route de Malagnou à Genève. La police recherche des témoins, notamment un cycliste.

Un piéton percuté à Genève, son pronostic vital est engagé

ATS Agence télégraphique suisse

Un piéton a été percuté mardi vers 15h00 sur la route de Malagnou à Genève. Sa vie est en danger. La police recherche des témoins de l'accident.

Venant de la ville, un automobiliste français de 32 ans circulait route de Malagnou en direction de la France. Arrivé à la hauteur de l'intersection avec le chemin de la Florence, une collision a eu lieu avec un Suisse de 25 ans qui traversait la route sur un passage piéton, a communiqué la police de Genève jeudi.

Suite au choc, la victime a été blessée et transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. La brigade routière et accidents recherche toute personne ayant été témoin de l'évènement, en particulier un cycliste qui circulait juste derrière le véhicule impliqué au moment des faits, a-t-elle précisé.