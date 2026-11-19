Avec près de 74’000 passages en 2025, le Quai 9 a battu son record de fréquentation. La Cour des comptes juge que le local genevois a su s’adapter à la crise crack, mais pointe deux chantiers prioritaires à l'heure où les tensions sont vives avec les riverains.

Le Quai 9 bat un record en pleine crise du crack, mais le deal de rue fâche

Le Quai 9 bat un record en pleine crise du crack, mais le deal de rue fâche

En bref Le Quai 9 a enregistré un nombre de passage record en 2025.

La Cour des comptes juge que le local a su s’adapter à la crise du crack malgré trois recommendations dont deux prioritaires.

Le deal de rue alimente les tensions avec les riverains. La Cour propose de mieux accompagner les usagers près de Cornavin.

Solène Monney Journaliste Blick

Les polémiques autour de la consommation de drogues dans le quartier des Grottes, à Genève, n’en finissent pas. Mais dans ce dossier sous tension, tout n’est pas à revoir. La Cour des comptes, qui s’est penchée sur le dispositif de Première ligne, l’association qui gère le Quai 9, près de Cornavin, en tire un bilan globalement positif dans un audit de performance publié ce jeudi 19 novembre.

Ce local d’accueil et de consommation supervisée a battu son record de fréquentation en 2025. Avec 73’999 passages, il dépasse de 36% son précédent record, établi en 2016. Il faut dire que le paysage de la drogue a bien changé dans le canton depuis la déferlante du crack, apparu en 2021. Ce dérivé de la cocaïne, particulièrement addictif, représentait à lui seul plus de la moitié des substances consommées au Quai 9 en 2025.

Face à cette crise, Première ligne a dû adapter ses prestations et renforcer ses moyens. Outre le Quai 9, l’association propose un hébergement de nuit où la consommation est autorisée, avec un accompagnement psychosocial et des analyses de drogues dans le cadre festif. Pour faire face à la crise du crack, ses subventions cantonales ont presque triplé, passant de 2,72 millions de francs en 2021 à 8,08 millions en 2025.

Mieux réinsérer et limiter les nuisances

C'est cette hausse qui a notamment motivé l’audit de la Cour des comptes. L'objectif était de «s’assurer de l’efficacité des actions de réduction des risques», explique le magistrat Fabien Mangilli. Et si les défis semblent avoir été relevés, l'association doit tout de même faire face à deux chantiers prioritaires.

Au Quai 9, il sera nécessaire de mieux faire le lien avec les services de réinsertion. Dehors, près de la gare, il faudra renforcer le suivi pour réduire la précarité des usagers et limiter les nuisances et le sentiment d'insécurité pour les riverains. Pas une mince affaire.

Le Quai 9 a fermé une semaine

Bref retour en arrière. Avant de s’adapter au crack, le Quai 9 a dû fermer ses portes une semaine. En cause, une flambée de violence, en mai 2023, entre des personnes qui consommaient cette drogue et d’autres usagers. A sa réouverture, la consommation de crack y a été interdite pour des raisons de sécurité. La Cour des comptes parle d’une «phase d’adaptation difficile».

Il a fallu attendre décembre 2024 pour qu’un espace provisoire permette à nouveau de consommer du crack sous surveillance. En juillet 2025, le Quai 9 a inauguré une salle dédiée. La Cour juge l’adaptation réussie. La salle a trouvé son public sans que la fréquentation liée aux autres substances baisse de manière significative à la réouverture.

Des voisins à bout

Selon la Cour, le Quai 9 a un effet positif sur le quartier des Grottes. Le local limite la dispersion de la consommation de drogues dans l’espace public. «Il semblerait que la consommation soit centrée aux abords du local et ne connaisse pas d’autres lieux de consommation d’importance dans le canton», souligne Fabien Mangilli. Mais aux portes du Quai 9, la scène ouverte reste une source de tension avec le voisinage.

L’annonce du déménagement du local en 2030 à la rue de Montbrillant, toujours près de Cornavin, a ravivé les critiques. Le collectif «Le Cri des Grottes», qui réunit notamment des habitants et des commerçants du coin, demande de mettre le projet en pause et d’étudier des solutions sur plusieurs sites.

Certains usagers passent plusieurs heures par jour aux abords du Quai 9. Dans le quartier, les ventes de drogue sont devenues plus visibles. Selon la Cour des comptes, c’est l’un des éléments qui alimentent le sentiment d’insécurité des riverains. Sur la scène ouverte, le seul équipement sanitaire est un urinoir. Première ligne y organise des maraudes, mais ses équipes ne sont présentes que ponctuellement. Pour renforcer le suivi, la Cour des comptes propose notamment des passages à heures fixes.

Du microdeal au Quai 9?

Elle suggère aussi de proposer davantage d’activités aux usagers du Quai 9 et d’aménager un espace extérieur où ils pourraient se retrouver ou se reposer. L’idée est de leur offrir un répit et d’interrompre, ne serait-ce qu’un moment, le cycle de la consommation.

Autre piste avancée par la Cour pour soulager le quartier: examiner si les usagers pourraient échanger des drogues à l’intérieur du Quai 9, et pas en public. La structure ne propose pour l'heure aucune drogue. Et l'interdiction qui frappe l'intérieur du local repousse les échanges et les petites ventes dans la rue, estiment les magistrats. Mais nuance: ces derniers demandent d'étudier cette possibilité, pas d'autoriser le trafic dans l'espace de consommation.

Le relais des services sociaux manque

Réduire les risques liés à la consommation de drogues, Première ligne sait faire. Mais accompagner les usagers vers la réinsertion sociale est une autre affaire. Faute de relais suffisants avec les services sociaux et l’administration, l’association tente de combler elle-même les lacunes du dispositif.

Le contraste est particulièrement frappant au Quai 9. En 2025, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) y ont assuré 415 consultations médicales. En revanche, aucune permanence sociale, administrative ou juridique n’y est proposée. On peut donc y recevoir des soins, mais pas nécessairement trouver de l’aide pour remettre de l’ordre dans sa situation.

«Il manque ces passerelles. Il faudrait vraiment pouvoir aider à ce que ces personnes puissent passer dans la réinsertion sociale», précise Fabien Mangilli. Pour la Cour des comptes, l'objectif est de réduire les barrières à l'entrée des prestations sociales.

Réduire les risques, et après?

La Cour des comptes préconise de rapprocher ces services des usagers, en envisageant par exemple une permanence de l’Hospice général au Quai 9. Elle recommande aussi aux administrations de désigner des interlocuteurs de référence, pour éviter que des personnes déjà précarisées ne se perdent dans les méandres de l'administration. Car la réduction des risques, aussi indispensable soit-elle, ne constitue pas à elle seule une perspective de sortie. Encore faut-il pouvoir stabiliser sa situation et envisager une réinsertion sociale, voire professionnelle.

Première ligne a accepté les deux recommandations et a jusqu’à fin 2027 pour les mettre en œuvre. L’association se dit «satisfaite» de ce «rapport sérieux», dans lequel la Cour des comptes estime que le Quai 9 a su s’adapter à la crise du crack. Reste à voir ce que ces mesures changeront au quotidien, qu’il s’agisse de trouver de l’aide dans la rue, près de Cornavin, ou de refaire ses papiers.