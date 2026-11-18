A l’appel du conseiller communal PLR Guy Gaudard, quelque 150 habitants et commerçants se sont rassemblés ce mercredi à Chailly, à Lausanne, pour dénoncer le deal de rue dans leur quartier. Quelques voix discordantes se sont aussi fait entendre.

Les habitants et commerçants de Chailly ont crié leur colère face au deal de rue

Les habitants et commerçants de Chailly ont crié leur colère face au deal de rue

En bref A Chailly, quelque 150 habitants et commerçants ont manifesté contre le deal de rue à l’appel du PLR Guy Gaudard

L’élu veut une motion pour plus de patrouilles, un bus de police mobile et des caméras, sur la base d’une boîte à idées

Des voix dénoncent un bouc émissaire et un discours raciste; Guy Gaudard répond que chacun a droit à la sécurité

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Il est 17h, ce mercredi 18 novembre, et la pluie a épargné l’attroupement formé sur la place de Chailly, sur les hauts de Lausanne. Devant le Denner, environ 150 personnes sont venues protester contre le deal de rue. Elles répondent à l’appel du conseiller communal PLR Guy Gaudard. Pour l’élu, il faut «crier notre indignation» pour éviter que le quartier ne devienne un «no man’s land». Le ton est donné.

Dans ce quartier historiquement bourgeois, Guy Gaudard affirme à Blick y être systématiquement interpellé sur la question du deal par des habitants qui lui demandent d’agir. Il vise directement la Municipalité, à qui il reproche de «trouver de bonnes raisons pour ne pas agir».

Objectif: déposer une motion

Micro en main, l’orateur déroule ses idées devant une foule plutôt âgée, qui semble tout acquise à sa cause et applaudit. «En restant inactif, le deal va s’installer», martèle-t-il. Il réclame trois mesures: davantage de patrouilles pédestres, un bus de police mobile et des caméras de surveillance. Puis il lance: «Nous allons faire un petit cortège et nous allons tourner dans le quartier.» Sur place sous une tente, l’élu a installé une «boîte à idées». Il veut recueillir les avis et les propositions des habitants afin de déposer une motion au Conseil communal de Lausanne, où il siège.

Alors que le mini-cortège s’ébranle, les discussions vont bon train entre les participants, emmitouflés dans leurs écharpes. Presque tous font le même constat: le deal de rue est en hausse dans le quartier. Beaucoup évoquent des transactions aux abords du petit kiosque à glaces qui trône au milieu de la place, ou encore dans les bus. Un chauffeur des transports publics lausannois (TL), présent dans le cortège, confie qu’avec ses collègues il a rebaptisé la ligne 7, qui dessert le quartier, la «Cocaine line»

Un couple de sexagénaires du quartier raconte que la situation s’est dégradée depuis environ un an. Selon eux, la hausse du deal de rue s’explique par les mesures plus strictes prises au centre-ville: le problème se serait simplement déplacé jusque chez eux. Chailly n’est d’ailleurs pas un cas isolé. A la place Chauderon aussi, des habitants se plaignent du deal de rue.

Ce soir, l’appel de Guy Gaudard semble avoir été entendu. Avant la manifestation, il confiait à Blick ne pas trop savoir «à quoi s’attendre». Quelque 150 personnes ont finalement fait le déplacement, selon nos estimations et celles de nos confrères. Tout sourire, l’élu se dit satisfait de la mobilisation: «C’est un signal fort que nous envoyons à la Municipalité», martèle-t-il.

Les commerçants aussi présents

Quelques mètres plus loin, Aman se tient en retrait, silencieux, une pancarte à la main. Il gère le Tandoori Flames, un restaurant indien qui donne sur la place. Il dit avoir été cambriolé trois fois en deux ans et lie directement cette insécurité au deal de rue.

Plusieurs commerçants rencontrés décrivent un quotidien difficile. Une commerçante, qui souhaite rester anonyme par «peur de représailles», constate elle aussi une dégradation. Elle nous raconte que des clients se seraient déjà fait voler leur portefeuille devant son magasin.

Le deal de rue, un bouc émissaire?

Quelques voix discordantes se font toutefois entendre. A quelques mètres du cortège, Simon observe la scène avec deux amis. «Ça me saoule d’assister à ce genre d’événement», lâche-t-il. Selon lui, la mobilisation s’appuie sur un événement alarmiste relayé par la presse. «Les gens sont stressés, c’est sûr», concède-t-il, mais il trouve trop facile de désigner un bouc émissaire. «Je ne dis pas que le deal de rue n’est pas un problème. Mais si le PLR veut régler la question de la drogue, il sait qu’il faut viser plus haut.»

Pour lui, organiser ce genre de rassemblement engage la responsabilité de ses initiateurs. «Le discours qu’on entend dans la bouche des gens, c’est en gros: ‘Je ne veux pas voir de Noirs à l’arrêt de bus.’ Les gens font ce raccourci. C’est un message intrinsèquement raciste.»

Simon, qui habite lui-même Chailly, va plus loin: «Le PLR fait partie du problème. Le problème quotidien des gens ici, ce sont les loyers qui augmentent, les primes d’assurance maladie, la précarisation des conditions de vie dans leur ensemble.» Et de conclure: «C’est un cas d’école, on détourne le regard de la population de ses vrais problèmes.» Une petite contre-manifestation se serait également tenue devant la Maison de quartier de Chailly.

Interrogé sur ces critiques, Guy Gaudard les balaie: «A ceux qui choisissent de dépeindre cette action ainsi, je réponds que tout le monde a le droit de se sentir en sécurité.»

Les habitants ont joué le jeu de la boîte à idées

Sous la tente, une habitante installée à Chailly depuis 20 ans explique qu’il est important pour elle de se mobiliser contre ce phénomène «qui s’installe doucement». Elle voit aussi dans ce rassemblement l’occasion de se retrouver avec ses voisins d’infortune, et veut éviter que la joie et «le bon vivre du quartier» ne disparaissent.

Sur une petite feuille glissée dans la boîte à idées, elle propose de «se relayer par petits groupes pour occuper l’espace public». Et les propositions n’ont pas manqué.

Une manifestation similaire en 2018

Ce n’est pas la première fois que des Lausannois descendent dans la rue contre le deal. En 2018, une manifestation similaire avait réuni quelques centaines de personnes du côté de Chauderon. Les revendications étaient sensiblement les mêmes: un ras-le-bol face au deal de rue.

Le réalisateur Fernand Melgar en avait été l’instigateur, notamment par une tribune virulente dans la presse. Le rassemblement s’était soldé par des tensions avec «un groupe de jeunes d’ultragauche», qui accusaient le cinéaste de fascisme pour ses prises de position contre les dealers, rapportait alors la presse. Ce mercredi à Chailly, personne n’est venu jouer les trouble-fête: tout s’est déroulé dans le calme.