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Toutes les infos centralisées!
Un site gratuit pour aider les Genevois à circuler durant le G7

Le G7 va semer le chaos à Genève. Pour parer aux blocages et aux restrictions de circulation qu'engendre le sommet à Evian, un Genevois a créé une plateforme pour centraliser toutes les données de trafic.
Publié: il y a 21 minutes
Le créateur du site TIF a détaillé son projet sur Léman Bleu.
Photo: Screenshot TIF
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Se déplacer à Genève ou aux abords de la frontière va tourner au casse-tête ces prochains jours. Pour aider les citoyens durant le G7, l’entrepreneur genevois Arun Calstas a développé TIF, un site qui centralise en temps réel toutes les données de transport liées au sommet à Evian. Invité sur le plateau de Léman Bleu le jeudi 11 juin, le jeune homme a détaillé son projet qui fait déjà un carton.

Face à la multiplication des fermetures de routes et des restrictions douanières ou encore le régime vacances pour les TPG, cet outil gratuit vise à apaiser les tensions de la population et surtout à faciliter les trajets des usagers en leur évitant de naviguer sur une multitude de sites pour planifier leurs journées… et pas trop galérer.

Un véritable succès!

En gros, la plateforme regroupe le temps d’attente aux douanes, la liste des postes-frontières ouverts ou fermés – le canton a déjà annoncé le bouclage de 25 postes-frontières – et l’état du trafic routier dans le Grand Genève. Réactualisées toutes les 30 secondes, ces données proviennent exclusivement d’interfaces publiques en libre accès, comme le Système d’information du territoire genevois (SITG) ou les indicateurs d’occupation des parkings relais (P+R), précise la télé locale. 

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Le succès de cette initiative financée en interne a été immédiat! TIF vient de franchir le cap des 10'000 utilisateurs, un engouement qui a rapidement titillé les autorités cantonales. Le Département de la conseillère d’Etat Delphine Bachmann aurait déjà contacté le fondateur. Au-delà du G7, Arun Calstas espère pouvoir pérenniser TIF en y intégrant aussi les événements culturels de la ville.

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