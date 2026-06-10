Frontières fermées, lignes suspendues, tram coupé: dès jeudi 11 juin, les Genevois devront s’armer de patience. Les Transports publics annoncent de gros ajustements sur leur réseau à cause du G7.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le G7 n’a pas encore commencé que ses effets se font déjà sentir sur la mobilité genevoise. Dès jeudi 11 juin, les Transports publics genevois (TPG) préviennent que leur réseau va entrer dans une période de fortes perturbations. Bus transfrontaliers, accès à l’aéroport, tramways du centre-ville, agences fermées: les prochains jours s’annoncent compliqués pour les usagers.

Premier point noir: les lignes qui passent la frontière. La fermeture de plusieurs postes-frontières entre la Suisse et la France, prévue dès le milieu de l’après-midi jeudi, va provoquer une série de changements sur le réseau transfrontalier. Les lignes 64 et 69 seront suspendues. Les lignes 38, 40, 52, 78, 82, 83 et M verront, elles, leur parcours adapté, avec certains arrêts temporairement non desservis.

Le service tpgFlex sera également touché. Le transport à la demande ne desservira aucun arrêt situé sur territoire français. Ces mesures sont prévues jusqu’au mercredi 17 juin inclus.

L’aéroport sous surveillance

Les voyageurs qui doivent rejoindre Genève Aéroport sont eux aussi invités à prendre leurs précautions. Pour l’instant, les lignes tpgAérobus doivent circuler normalement. Mais les TPG appellent tout de même à anticiper les trajets, en raison des mesures de sécurité attendues dans le périmètre de la zone aéroportuaire.

Autre changement important: le transporteur appliquera l’horaire vacances du lundi 15 au mercredi 17 juin inclus. Les courses scolaires continueront toutefois de circuler selon l’horaire normal, tout comme les lignes 60, 61 et 80.

La ligne 29, surnommée la «ligne des plages», ne circulera pas du vendredi 12 au dimanche 14 juin. Les TPG préviennent que l’exploitation du réseau pourra encore être adaptée selon les mesures de sécurité et l’état du trafic.

Dimanche noir en vue dans le centre-ville

La journée la plus délicate sera sûrement celle du dimanche 14 juin, jour de manifestation. Dès 5h du matin, aucun tram 17 ne circulera. Le tram 12, lui, sera limité au tronçon Bachet-de-Pesay–Plainpalais.

Pour le reste, les TPG préviennent qu’ils géreront la situation en temps réel, en fonction de l’avancement de la manifestation prévue en fin de journée et de ses conséquences sur le réseau. Les lignes du centre-ville seront particulièrement touchées, surtout celles qui croisent le parcours du cortège. Mais les perturbations pourraient aussi s’étendre à l’ensemble du réseau.

Les usagers sont donc priés de vérifier leur itinéraire avant de partir. Une page spéciale G7 est disponible sur le site et les applications des TPG, et des informations spéciales seront données aux bornes aux arrêts. Une ligne téléphonique gratuite, le 0800 858 900, sera aussi activée avec des messages régulièrement mis à jour sur l’état du réseau.

Agences fermées à Cornavin et Rive

Les perturbations ne concerneront pas seulement les bus et les trams. Les agences TPG de Cornavin et de Rive fermeront dès le 12 juin. Celle de Cornavin rouvrira le 19 juin, tandis que celle de Rive ne rouvrira que le 22 juin.

L’agence de Lancy-Pont-Rouge restera en revanche ouverte le samedi 13 juin, puis dès le 15 juin selon son horaire habituel. Le transporteur encourage sa clientèle à privilégier les démarches en ligne via son e-shop.