DE
FR

Complications jusqu'au 19 juin
Genève boucle 25 postes-frontières avec la France pour le G7

En vue du sommet du G7 à Evian, Genève a verrouillé 25 postes-frontières avec la France, dont Hermance. Les habitants et travailleurs locaux doivent faire face à des détours et des complications jusqu'au 19 juin.
Publié: 19:57 heures
|
Dernière mise à jour: 20:26 heures
En vue du sommet du G7 à Evian, Genève a verrouillé 25 postes-frontières avec la France.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le passage entre le canton de Genève et la France est fortement restreint en vue du Sommet du G7, qui aura lieu de lundi à mercredi à Evian (F). Vingt-cinq postes de douane ont été progressivement fermés jeudi après-midi.

A 18h00, c'était au tour du passage entre les communes d'Hermance et de Chens sur Léman, en Haute-Savoie, d'être verrouillé sous l'oeil des médias conviés pour l'occasion par le canton et l'Office fédéral des douanes. Quelques habitants du village lacustre assistaient à la scène, tandis que les derniers cyclistes et automobilistes tentaient de se rendre en France.

Une barrière et un grillage ont été installés à l'entrée du pont qui enjambe l'Hermance. Les sept pays les plus puissants au monde se réuniront à une trentaine de kilomètres de là. La résignation est de mise pour les autorités municipales, qui relèvent que la vie du village se passe à travers la frontière.

La fête pour les 40 ans du club de tennis, situé à quelques mètres en France, devait avoir lieu samedi. Elle est reportée. Le club de rugby ainsi que les terrains de certains agriculteurs se trouvent aussi de l'autre côté de la rivière. Deux familles, dont les enfants sont scolarisés à Hermance, devront s'organiser jusqu'à la réouverture, le 19 juin.

Déplacements impactés

Le passage frontalier le plus proche est celui d'Anières, à cinq kilomètres de route. Cette douane fait partie des sept postes qui seront ouverts nuit et jour, avec des contrôles renforcés. Comme pendant la pandémie de Covid-19, tous les autres passages, notamment forestiers, seront interdits. La frontière franco-genevoise fait une centaine de kilomètres et compte 35 postes de douanes.

A lire aussi
Comment Emmanuel Macron a secrètement entubé la Suisse et Genève avec son G7
Un rapport explosif
Comment Macron a secrètement entubé la Suisse et Genève avec son G7
Malgré les demandes, la France refuse toujours de payer pour le G7
LIVE
Dispositif de sécurité dévoilé
Malgré les demandes, la France refuse toujours de payer pour le G7

Afin de limiter l'impact de ces fermetures temporaires sur le trafic, le canton recommande le télétravail. Face à cette situation, les Transports publics genevois (TPG) ont dû adapter les horaires des lignes transfrontalières.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus