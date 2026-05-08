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Préparation du G7
Ignazzio Cassis retrouve son homologue français à Genève

Les ministres Ignazio Cassis et Jean-Noël Barrot se sont rencontrés vendredi à Genève pour préparer le G7 de juin à Evian. La sécurité et la coopération franco-suisse étaient au cœur des discussions.
Publié: 08.05.2026 à 22:57 heures
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Dernière mise à jour: 08.05.2026 à 22:58 heures
Les ministres Ignazio Cassis et Jean-Noël Barrot se sont rencontrés vendredi à Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une rencontre de travail bilatérale franco-suisse s'est tenue vendredi soir à Genève. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a rencontré son homologue français Jean-Noël Barrot. L'organisation du G7 en juin prochain à Evian figurait parmi les discussions.

«Le G7 à Evian, qui aura lieu dans quelques semaines, est un moment très important pour toute l'Europe et le monde entier», a déclaré Ignazio Cassis à Keystone-ATS à l'issue d'une discussion en tête-à-tête avec son homologue français.

«Nous sommes fiers que la Genève internationale puisse aider à organiser de manière parfaite ce genre d'événement et à assurer la sécurité. Nous sommes également fiers d'aider nos voisins français pour cet événement qui a plein de significations dans un monde bouleversé tel que nous le voyons aujourd'hui», a relevé le Tessinois.

Le conseiller fédéral a reconnu les craintes que cet événement génère en Suisse, en particulier à Genève, ainsi que dans la population. «Il y a des attentes, de la part du gouvernement aussi. C'est de ça qu'on a parlé ce soir», a-t-il expliqué.

Eviter les débordements

Contrairement à ce qui s'était passé il y a 23 ans lors du sommet du G8 à Evian, le but est d'organiser un événement sans débordements. «La blessure de 2003 est toujours dans nos coeurs. On fera trois fois plus que la dernière fois pour éviter que cela n'arrive», a assuré le ministre.

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Côté français, Jean-Noël Barrot s'est dit conscient des appréhensions. «C'est pour cette raison que nous avons entamé des discussions approfondies très en amont, à tous les niveaux, pour faire en sorte que ce G7 soit un grand succès diplomatique, mais aussi qu'il puisse se dérouler dans les meilleures circonstances possibles», a déclaré le ministre des affaires étrangères, qui s'est dit reconnaissant du concours qu'ont apporté les autorités suisses en matière de sécurité.

La rencontre a permis d'aborder de nombreux autres champs de la coopération bilatérale, a souligné Jean-Noël Barrot. Il s'est notamment félicité du rôle que la Suisse va prendre en matière d'intelligence artificielle en abritant le prochain sommet mondial, mais aussi en accueillant prochainement le sommet de la communauté politique européenne.

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