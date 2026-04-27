Au menu de ce lundi 27 avril: la police suisse appréhende le G7, les employés des caisses de chômage doivent écrire à la main, un témoin direct de l'attaque de Washington, Beat Jans contre les violences domestiques et, enfin, le procès de l'ex-président d'Ouzbekistan.

Les polices suisses redoutent le pire à l'approche du G7 d'Evian

Les polices suisses redoutent le pire à l'approche du G7 d'Evian

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour l'attaquer comme il se doit, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 27 avril. On est parti:

1 Les polices suisses renforcent la sécurité avant le G7

A l’approche du G7 d’Evian (F) en juin, les polices suisses planifient un important dispositif sécuritaire principalement dans les cantons frontaliers Vaud, Genève et Valais, où des renforts venus de tout le pays sont attendus. Dans une interview accordée à la «Tribune de Genève» et à «24 heures», Matteo Cocchi, président de la Conférence des commandants des polices cantonales, souligne que les menaces ont évolué depuis le précédent sommet de 2003, où des émeutes avaient éclaté à Genève et à Lausanne: «certaines menaces d’aujourd'hui n’existaient pas. Les drones, notamment, ou tout ce qui est lié à la cybercriminalité et à toutes ses facettes». Le maintien de l'ordre répond néanmoins toujours au même schéma: «la tactique des trois D: dialoguer, désamorcer, défendre». Une tactique immuable bien que, selon Matteo Cocchi, «depuis le Covid, les gens sont plus vite nerveux, plus agressifs».

2 Des lettres manuscrites faute de système informatique fiable

Des employés des caisses de chômage ont parfois dû rédiger des lettres à la main en raison des problèmes informatiques persistants, rapportent les titres Tamedia. Le nouveau système IT Asal 2.0, introduit en janvier, entraîne une surcharge de travail importante. Il ne traite que les cas standards, empêchant la création numérique de courriers personnalisés. D’après une enquête des journaux, les caisses enregistrent davantage d’arrêts maladie et de démissions. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a confirmé que les générateurs de texte du système restent insatisfaisants.

3 L'ambassadeur suisse raconte la tentative d'attaque à Washington

L’ambassadeur suisse Ralf Heckner a vécu de très près la tentative d’attaque visant le président américain Donald Trump lors du gala des journalistes à Washington. Il se trouvait à environ dix mètres du président au moment de l’incident rapportent les titres CH Media. Il a expliqué être «resté calme», car il était bien placé, juste à côté d’une porte importante par laquelle le président a également été évacué. «Je connaissais donc mon chemin de fuite», a déclaré Ralf Heckner dans une interview. «J’ai eu le sentiment que la situation a été maîtrisée très rapidement. Mais beaucoup de personnes étaient très inquiètes», a-t-il relaté.

4 Beat Jans présente un plan contre violences domestiques

Le ministre de justice et police Beat Jans présente lundi les prochaines étapes de la lutte contre les violences domestiques et sexuelles. Le 142, numéro national d'aide aux victimes, doit être introduit en mai. Son introduction avait été à plusieurs reprises repoussée alors que les violences faites aux femmes ne font qu'augmenter en Suisse.

5 La fille de l'ex-président d'Ouzbekistan jugée en Suisse

Le procès de la fille de l'ancien président d'Ouzbekistan s'ouvre lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d'argent, gestion déloyale, corruption, et d'être à la tête d'une organisation criminelle, «l'Office».