Une collision frontale sur le pont de Thoune a coûté la vie à une Suissesse de 87 ans. Trois autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Le pont a été fermé plusieurs heures. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes.

Une morte et trois blessés après un accident sur le pont de Thoune

Une morte et trois blessés après un accident sur le pont de Thoune

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme a perdu la vie dimanche après-midi lors d'une collision frontale entre deux voitures sur le pont de Thoune (BE). Trois autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont deux gravement.

Selon le parquet régional de l'Oberland bernois et la police cantonale bernoise, la victime est une Suissesse de 87 ans originaire du canton de Berne. Elle se trouvait à bord d'une voiture venant de Steffisburg. Le conducteur est lui grièvement blessé. La conductrice de la voiture venant en sens inverse a également été grièvement blessée, tout comme son passager. Des passants ont prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours.

Ils ont également tenté de réanimer la femme de 87 ans, mais en vain. Les personnes blessées dans l'accident ont été transportées à l'hôpital à bord d'ambulances. Le pont de l'Alpenbrücke a dû être entièrement fermé pendant plusieurs heures pour permettre les opérations de sauvetage et de gestion de l'accident.

Une déviation a été mise en place. Outre les services spécialisés de la police cantonale de Berne, l'équipe Care du canton de Berne, des spécialistes de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, les équipes d'intervention de Schutz und Rettung Thun et des services de remorquage ont également été mobilisés. Sous la direction du parquet régional de l'Oberland, la police cantonale de Berne a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.