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Cambriolage à Morat (FR)
Des malfrats dérobent des voitures de luxe pour plusieurs millions de francs

Quatre voleurs se sont introduits dans la nuit de samedi à dimanche dans un garage à Morat (FR) et ont dérobé quatre voitures de luxe. Le butin, comprenant une Lamborghini Urus et une Mercedes-AMG, se chiffre en millions. La police enquête.
Publié: il y a 36 minutes
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Le coffre-fort forcé gît sur le sol, les différentes clés sont éparpillées partout dans la pièce.
Photo: zVg
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Janine Enderli

Fenêtre cassée, coffre-fort brisé, clés éparpillées: dans la nuit de samedi à dimanche, quatre voleurs se sont introduits chez un concessionnaire automobile à Morat (FR). Les inconnus sont entrés de force dans les locaux par une fenêtre et ont procédé de manière méthodique. La famille propriétaire est sous le choc. «Plusieurs coffres-forts ont été forcés», décrit l'exploitant à Blick.

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La famille suppose que les malfaiteurs avaient auparavant dérobé un véhicule dans le canton de Neuchâtel. Ils ont ensuite volé quatre véhicules de luxe dans le garage de Morat. «Les voitures volées sont une Lamborghini Urus, une Mercedes-AMG GT 63 S, une Lamborghini Huracan LP640-4 Spyder Performante DCT et une BMW X6 Competition, décrit Mergim Morina. Pour moi, c'est une catastrophe!»

Enquête en cours

La principale préoccupation de la famille n'est pas la perte financière. «Nous voulons simplement que la lumière soit faite sur cette affaire.» L'un des véhicules était un modèle en édition limitée.

La police a entre-temps ouvert une enquête. Interrogée, la police cantonale fribourgeoise confirme l'effraction du garage. Elle a reçu un rapport d'incident dans la nuit. Les policiers se sont immédiatement rendus au garage.

Un cas similaire samedi

A l'arrivée des patrouilles, les auteurs avaient déjà quitté les lieux. Selon les propriétaires du garage, des investigations supplémentaires sont en cours, notamment par le biais d'enregistrements vidéo.

Des cas similaires se produisent régulièrement en Suisse. Les auteurs sont généralement des bandes organisées originaires de France. Samedi dernier encore, la police cantonale argovienne a arrêté deux voleurs de voitures sur l'A1 qui tentaient probablement de ramener des voitures volées en France.

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