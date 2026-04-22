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Trois suspects arrêtés
Une course poursuite de folie a animé la Suisse après le vol de voitures de luxe

Trois jeunes voleurs français ont semé le chaos mercredi à l'aube après un vol de voitures de luxe à Widnau (SG). Arrêtés après une course-poursuite de 160 km, ils font face à une procédure pénale.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Des voleurs de voitures ont été arrêtés après une course-poursuite en Suisse.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le vol de deux voitures de luxe mercredi à l'aube chez un concessionnaire à Widnau (SG) a entraîné une course-poursuite avec la police sur l'autoroute. Deux des trois jeunes voleurs, âgés de 19 ans, n'ont pu être arrêtés que 160 km plus loin, à la jonction de Frick (AG). Le plus jeune, âgé de 16 ans, a été arrêté à Hagenbuch (ZH).

Les trois jeunes criminels, venus de France, ont pénétré par effraction au petit matin dans le garage automobile situé dans la commune st-galloise voisine de l'Autriche, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Après s'être emparés de deux voitures, ils se sont enfuis en direction de St. Margrethen (SG) pour s'engager sur l'autoroute A1 en direction de l'ouest.

Une course poursuite de folie

A Wil (SG), ils ont échappé à un premier barrage de police mis en place à travers un embouteillage artificiel. Lors de cette opération, un policier s'est blessé dans une collision latérale avec l'une des deux autos en fuite. La police a également tiré un coup de feu, mais les voleurs ont pu poursuivre leur course folle en direction de Zurich.

Près de la jonction de Matzingen (TG), l'une des deux voitures prises en chasse a percuté latéralement deux autres véhicules. Plus loin, vers Hagenbuch (ZH), le plus jeune des trois voleurs a pu être arrêté sur l'A1 grâce à un nouveau barrage de police. Le fuyard de 16 ans, de nationalité marocaine, était seul à bord du véhicule. Il avait tenté de défoncer une clôture grillagée protégeant les animaux sauvages.

Les deux autres malfrats ont pu poursuivre leur course jusqu'en Argovie. Une patrouille de police les a finalement surpris sur l'A3 en direction de Bâle. La fuite s'est terminée en accident individuel près de la sortie de Frick. Le conducteur français de 19 ans a été arrêté sur les lieux. Son complice, un compatriote présumé, s'est enfui à pied, mais a été rattrapé peu après par les policiers. Une procédure pénale a été ouverte contre les trois voleurs.

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