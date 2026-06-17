Guy Parmelin a salué l'organisation du sommet du G7: «Les procédures à Genève ont parfaitement fonctionné. » Le président suisse a visité des sites de sécurité clés et a été impressionné par la flexibilité de la logistique aéroportuaire.

Guy Parmelin ravi par l'accueil des chefs d'Etat pour le G7

Guy Parmelin ravi par l'accueil des chefs d'Etat pour le G7

Des procédures au top à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

«Du point de vue suisse, l'aspect organisationnel du G7 s'est très bien passé», a indiqué mercredi le président de la Confération Guy Parmelin devant les médias à Berne. Il s'est réjoui du déroulement des réceptions des différentes délégations à l'aéroport de Genève.

Guy Parmelin a notamment eu l'occasion de visiter les différents lieux sécuritaires de l'aéroport de Genève et les infrastructures de Skyguide. «La logistique est un défi puisque en fonction de l'arrivée des avions, parfois, il fallait modifier les lieux et l'endroit sur l'aéroport de réception.»

Et d'ajouter que «tous ces aspects ont bien fonctionné. Il reste encore le départ, mais les responsables sur place m'ont dit que les délégations pour le départ, c'est beaucoup plus facile que pour l'arrivée».

De «courtes» bilatérales

Le président de la Confédération a eu l'occasion de s'entretenir en bilatérales avec notamment le représentant américain au commerce Jamieson Greer et Scott Bessent, secrétaire au Trésor des Etats-Unis. «Nous avons pu faire le point sur plusieurs objets importants. Nous avons quelques signaux plutôt positifs, toutefois, il faut rester très prudent», a-t-il indiqué

Les discussions en bilatérales sont des «opportunités uniques de pouvoir faire le point sur quelques dossiers importants pour notre pays et d'attirer l'attention des pays sur la nécessité de résoudre ou de faire avancer certains projets», a encore dit le président de la Confédération.

Mardi soir, Guy Parmelin a parlé à Evian (F) avec le premier ministre britannique Keir Starmer des négociations pour un accord de libre-échange global avec Londres. «Des points sont encore ouverts, nous allons de l'avant. L'objectif est de donner la dernière impulsion, pour, si possible, d'ici la fin de l'année, terminer cet accord.»