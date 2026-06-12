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Sécurité pour le G7
Des policiers et gendarmes français arrivent à Genève samedi

Des policiers français seront déployés dès samedi à Genève sous commandement local, à deux jours du sommet du G7 à Evian. Cet accord entre la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et la préfète Emmanuelle Dubée vise à renforcer la sécurité transfrontalière.
Publié: il y a 44 minutes
Des policiers français seront déployés dès samedi à Genève sous commandement local.
Photo: AFP

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Des policiers et gendarmes français seront déployés à Genève dès samedi sous commandement genevois, à deux jours du sommet du G7 à Evian
  • Les forces françaises, présentes pour dissuader mais sans mandat de maintien de l'ordre, participeront à un dispositif de sécurité renforcé
  • Environ 1500 policiers genevois, renforcés par des collègues d'autres cantons et 4000 militaires, sécuriseront les infrastructures
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ATS Agence télégraphique suisse

Des policiers et gendarmes français seront déployés dès samedi à Genève sous commandement genevois à deux jours du sommet du G7 d'Evian (F). Un arrangement a été signé vendredi entre la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et la préfète de Haute-Savoie Emmanuelle Dubée.

Ces forces de sécurité, dont le nombre n'est pas précisé pour des raisons opérationnelles, n'auront pas pour mandat de garantir le maintien de l'ordre. Mais elles seront présentes «de manière non anecdotique» et pour «dissuader», a expliqué à Keystone-ATS le porte-parole du Département des institutions et du numérique (DIN), Laurent Paoliello, confirmant une information du journal Le Temps.

«Cela nous permet d'étoffer notre maillage sécuritaire» d'Evian à Genève et dans les cantons voisins, a-t-il ajouté. Cet arrangement est rendu possible dans le cadre de l'accord de Paris qui avait été signé après le sommet du G8 en 2003 et avant l'Euro de football en 2008. En 2003, Genève avait dû recourir à des policiers allemands face aux déprédations des casseurs, en l'absence d'un tel partenariat juridique.

Selon le porte-parole, la collaboration sécuritaire régionale «avec nos amis français» est bonne. L'accord a déjà été appliqué notamment à plusieurs reprises dans des cas liés au grand banditisme.

Contrôles aux frontières et hélicoptères

Pour le G7, l'objectif est un «dispositif mixte cohérent» entre la sécurisation du sommet en France et de ses conséquences en Suisse. «Pour nous, le sommet a démarré jeudi» après des mois de préparation sur des dizaines de scénarios qui pourraient avoir lieu, insiste Laurent Paoliello. Les contrôles renforcés aux frontières sont entrés en vigueur. Des hélicoptères occupent les airs.

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Outre les renforts français, le Conseil d'Etat avait déjà annoncé l'aide de policiers de tous les autres cantons aux côtés des 1500 fonctionnaires genevois. Une grande partie de ces forces de sécurité seront notamment déployées dimanche pour la grande manifestation qui devrait attirer des dizaines de milliers de personnes sur la rive droite à Genève. L'armée va elle acheminer environ 4000 militaires pour la protection des infrastructures ou la cybersécurité.

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