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Escroquerie à Fribourg
Un retraité se fait voler 220'000 francs par la femme de sa vie

Un agriculteur retraité accuse une quadragénaire de l’avoir séduit pour lui soutirer 220’000 francs, rapporte «24 heures». Jugée pour escroquerie, elle conteste les faits et réclame son acquittement.
Publié: il y a 26 minutes
Un agriculteur retraité accuse une quadragénaire de l’avoir séduit pour lui soutirer 220’000 francs. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Luisa GambaroJournaliste

Un agriculteur à la retraite accuse une femme de 48 ans de l'avoir séduit pour lui voler 220'000 francs. En trois semaines, le senior divorcé a effectué douze retraits au bancomat, rapporte «24 heures» ce mardi 9 juin. La quadragénaire issue de la communauté des gens du voyage aurait prétexté devoir rembourser des dettes urgentes, acheter un camping car ou encore investir dans un salon de massage à Payerne. 

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Le procureur du Tribuanl de la Sarine (FR), Julien Aubry, demande qu'elle soit condamnée à 24 mois de prison ferme pour escroquerie. D'après lui, sa victime présumée était une «cible idéale». En effet, le senior fortuné avait perdu une partie de ses facultés cognitives après un violent coup de sabot à la tête des années aupravant. Son avocat, Me Julien Guignard, ajoute qu'elle n'a semblé exprimer aucun remords.

De son côté, l'avocate de l'accusée, Me Manon Genetti, rejette les accusations d'escroquerie. Elle affirme que l'agriculteur n'a pas été assez prudent, que les demandes d'argent de sa cliente était transparentes et que la somme d'argent s'élève seulement à 44'000 francs. Elle demande donc l'acquittement de sa cliente et le Tribunal devra rendre son jugement prochainement. 

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