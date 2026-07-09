Une baigneuse a permis le sauvetage d’un homme de 31 ans à Fribourg ce jeudi près du barrage de la Maigrauge. Après une chute des falaises bordant la Sarine, il a été secouru et transporté à l’hôpital par hélicoptère.

Une baigneuse permet de sauver un homme sur les rives de la Sarine

Une baigneuse permet de sauver un homme sur les rives de la Sarine

Il cherchait son natel dans les falaises

Léo Michoud Journaliste Blick

Grosse opération de sauvetage à Fribourg, ce jeudi 9 juillet. Peu avant 13h, une baigneuse a lancé l'alerte auprès de la police cantonale. Elle venait d'entendre des appels à l'aide provenant des falaises bordant la Sarine, non loin du barrage de la Maigrauge.

Bien lui en a pris. «Les recherches entreprises ont permis de localiser un homme de 31 ans, blessé, dans un secteur boisé à proximité de la rive», détaille le communiqué de la police fribourgeoise. Les agents ont porté assistance à la victime, avant qu'il soit pris en charge par les équipes sanitaires puis héliporté par la Rega.

A la recherche de son téléphone dans les falaises

Une enquête en cours afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. «L'homme aurait perdu l’équilibre et glissé dans la pente alors qu’il cherchait son téléphone portable, avance la police. Il a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres dans les falaises.» Une chose est sûre, le trentenaire peut remercier la baigneuse à l'oreille fine.

Plusieurs patrouilles, la Police du lac, la section canine et le groupe d'intervention de la police cantonale ont été mobilisés. Un drone a été utilisé pour faciliter les recherches dans ce secteur difficile d'accès.