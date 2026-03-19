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Durant trois week-ends
Des travaux vont modifier les horaires de trains à Fribourg

Les CFF renouvellent quatre aiguillages à Fribourg pour garantir la sécurité ferroviaire. Les travaux, répartis sur trois week-ends, entraîneront des adaptations d'horaires. Budget total: 45 millions de francs.
Publié: il y a 12 minutes
Les travaux seront répartis sur trois week-ends, entre le 21 mars et le 31 mai.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF entreprennent des travaux de renouvellement de quatre aiguillages en gare de Fribourg durant trois week-ends d’ici à la fin mai. Le chantier nécessite l’adaptation des horaires des trains circulant dans la région, à commencer par le week-end des 21 et 22 mars.

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Les travaux, annoncés jeudi par l'ancienne régie fédérale, doivent permettre d’assurer la «fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire». Ils nécessitent des modifications de l’horaire des trains durant trois week-ends, à savoir les 21-22 mars, les 25-26 avril et les 30-31 mai, précise le communiqué.

45 millions

Lors des travaux du week-end du 21 et 22 mars, les voies 3, 4 et 5 de la gare de Fribourg seront occupées par le chantier et les trains circuleront uniquement sur les voies 1 et 2. Quelque 70 ouvriers seront à pied d’œuvre pendant les travaux, qui se tiendront 24 heures sur 24 durant ces week-ends de «travaux intensifs».

Ces opérations intensives s’inscrivent dans le projet de renouvellement des infrastructures au sud de la gare de Fribourg, rappellent les CFF. Les travaux ont commencé en 2024 et se termineront en novembre 2026. Le budget de l’ensemble des travaux se monte à 45 millions de francs.

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