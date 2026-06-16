Une vague de fausses amendes frappe l’Ouest lausannois, prévient la police vaudoise mardi. Des QR codes frauduleux mènent à des faux sites pour voler vos données bancaires.

Ces QR codes vous font payer des amendes et des colis… à des escrocs

Ces QR codes vous font payer des amendes et des colis… à des escrocs

Léo Michoud Journaliste Blick

Vous voyez une amende sur votre pare-brise à l'ouest de Lausanne, ne vous précipitez pas trop pour la payer en scannant son code QR! Elle pourrait être l'oeuvre d'escrocs, alerte ce mardi 16 juin la police cantonale vaudoise.

«Depuis quelque temps, la police constate une vague de fausses amendes de stationnement dans la région de l’Ouest lausannois, notamment à Crissier, Renens et Bussigny», communiquent ceux qui ont le droit de mettre de vraies prunes pour parking non réglementaire. De la même manière, des faux avis de passage de La Poste circulent à Crissier.

Deux sites frauduleux...

Dans les deux cas, le QR code présent sur le document renvoie à un site internet construit de toutes pièces pour ressembler à des sites officiels. Le site «parking-bulletin.com» usurpe l'identité visuelle de la Fondation des parkings. Et «poste-paquet.com» utilise frauduleusement l'image de La Poste.

«Ces plateformes demandent aux victimes de saisir leurs données personnelles avant de les rediriger vers une page de paiement en ligne où les victimes doivent donner un numéro de carte bancaire, une date d’expiration et un code de sécurité, précise la police. En cas de non-paiement, il est stipulé que le montant sera majoré de 80 francs.» Tout cela est faux, évidemment.

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La police alerte la population et rappelle que si ces deux sites sont désormais bloqués, d'autres du même genre peuvent apparaître rapidement. «C'est vrai que c'est compliqué, maintenant, de savoir si une amende est vraie ou fausse. En cas de doute, montrez cette amende à votre police», conseille François Nanchen, alias E-Cop François, dans une vidéo de prévention.

Restez vigilants

La police conseille de rester vigilant et d'avertir notamment ses proches les plus vulnérables aux arnaques. Si des données bancaires ont été transmises, il est important de «faire immédiatement bloquer les cartes via sa banque et déposer plainte dans un poste de police», indiquent les forces de l'ordre.

Et en cas d’appel d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire, ce qui risque d'arriver dans ce genre de cas? La police conseille de «raccrocher immédiatement et procéder à un contre-appel via le numéro officiel de sa banque», et plus généralement de «ne jamais scanner un code QR inconnu».