Une nouvelle arnaque sévit à Genève avec de faux avis de passage ressemblant à ceux de La Poste. La police cantonale met en garde contre cette escroquerie bien ficelée, qui vise en réaité à récupérer des données bancaires.

Des escrocs imitent parfaitement ces lettres de La Poste pour vous soutirer de l'argent

Des escrocs imitent parfaitement ces lettres de La Poste pour vous soutirer de l'argent

Léa Perrin Journaliste Blick

La police cantonale genevoise met en garde contre une nouvelle arnaque particulièrement vicieuse. Des escrocs tentent actuellement de soutirer de l’argent à des habitants directement via leurs boîtes aux lettres.

Les malfaiteurs distribuent de faux avis de passage imitant ceux de La Poste, pour un prétendu colis contre signature. Selon les autorités, le document est «particulièrement crédible et peut facilement tromper les destinataires».

Mode opératoire simple et redoutable

Le mode opératoire est simple: le faux avis de passage invite la victime à scanner un QR code afin de planifier une nouvelle livraison. Elle est alors redirigée vers un site internet ressemblant trait pour trait à celui de La Poste. Il lui est ensuite demandé de choisir une date de livraison, de renseigner ses coordonnées, puis de payer 2,10 francs de frais. Cette manœuvre permet aux escrocs de récupérer les données de sa carte bancaire.

La police invite les personnes qui auraient scanné le QR code, rempli le formulaire et effectué le paiement à contacter immédiatement leur banque pour signaler la fraude et tenter d’annuler la transaction. Elle recommande aussi de faire bloquer la carte bancaire utilisée si nécessaire.