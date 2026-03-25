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Une année exigeante
Le Ministère public fribourgeois face à une charge de travail record

Le Ministère public du canton de Fribourg a eu un exercice 2025 très exigeant, avec une charge de travail en augmentation. Malgré des efforts de rationalisation et une nouvelle cellule judiciaire, 19'536 dossiers ont été enregistrés.
Publié: il y a 2 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Le Ministère public du canton de Fribourg fait face à une surcharge de travail avec plus de 19'500 dossiers en 2025.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public (MP) du canton de Fribourg a connu un nouvel exercice «exigeant» l'an dernier. Malgré des efforts de rationalisation et l’entrée en fonction d’une seizième cellule judiciaire, la charge de travail s’est révélée encore plus lourde qu’en 2024.

L’année écoulée a été marquée par les élections de Raphaël Bourquin et de Christiana Dieu-Bach, respectivement en tant que procureur général et procureure générale adjointe, a rappelé mercredi le MP. L'institution judiciaire a dénombré 19’536 dossiers, soit 2081 dossiers de plus par rapport à 2024, précise le communiqué.

Dans le détail, 7567 dossiers (+2036) concernaient des procédures contre des auteurs connus et 87,9% du volume total des procédures étaient en français. Les procureurs ont prononcé 13’294 ordonnances pénales (+2569), dont 12’903 ordonnances pénales définitives (+2586), et 3878 ordonnances de non entrée en matière, de suspension et de classement (-9).

Procédures pendantes

Les procureures et procureurs ont liquidé 19’265 procédures (+2888) en cours d’année, a détaillé le MP à l'occasion de sa rencontre annuelle avec la presse. Au total, 70,36% (62,16% en 2024) des affaires enregistrées ont conduit à une des décisions précitées dans un délai de trois mois depuis leur enregistrement.

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Les procureurs ont par ailleurs transmis 816 (-22) procédures aux tribunaux d’arrondissement, soit 425 actes d’accusation et 391 oppositions contre une ordonnance pénale. Les procédures pendantes au 31 décembre 2025 s’élevaient à 5402 (-139) unités et le nombre des procédures vieilles de plus de 12 mois à 1046 (+135).

Rebelote cette année

En ce qui concerne le nombre de mises en détention, il a concerné 226 (+12) personnes, pour un total de 20’603 (-2968) jours de détention subis. Pour l'année en cours, la charge de travail s’annonce plus élevée encore, a indiqué Raphaël Bourquin, procureur général depuis le 1er janvier en remplacement de Fabien Gasser.

La mise en oeuvre des mesures de rationalisation des processus du MP, dont plusieurs ont déjà été réalisées, se poursuit. Pour soutenir l’efficacité globale, «les spécialisations des procureurs ont été réexaminées de manière approfondie et des démarches seront menées avec la police pour améliorer certaines procédures».

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