Du 11 au 14 juin, le festival openair de Neuchâtel régalera ses participants avec une programmation riche et diversifiée. Mais comment construit-on un tel lineup? Faut-il s'y prendre des années à l'avance pour booker The Hives, Feu! Chatterton ou encore Lorie?

On vous livre les secrets de fabrication du programme de Festi'neuch

On vous livre les secrets de fabrication du programme de Festi'neuch

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Festi'neuch débute le 11 juin à Neuchâtel avec des artistes comme Vanessa Paradis, The Hives et Lorie. Les programmateurs travaillent déjà sur l'édition 2027, planifiant des mois à l’avance pour attirer des stars internationales et créer un équilibre entre nouveauté, nostalgie et découvertes.

Les confirmations d'artistes comme Vanessa Paradis et The Hives ont été obtenues dès octobre 2025. Le recrutement d'autres talents, comme Kneecap, a pris plus de temps en raison des ajustements à leurs tournées européennes.

Le festival reçoit des dizaines de candidatures d’artistes chaque jour, mais collabore souvent avec des agences connues. L’édition 2026 inclura des performances exceptionnelles, comme le trio éphémère Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor, avec seulement deux dates en Suisse, dont Paléo.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour qui n'est pas issu du domaine culturel, les programmations de festival peuvent donner l'impression d'éclore comme des jonquilles à l'aube du printemps. D'un jour à l'autre, hop, elles sont là, fraîches et flamboyantes, premiers signes annonciateurs d'un splendide été à venir. Ce semblant de facilité n'est toutefois qu'une illusion, puisque la construction d'un lineup demande une procédure bien précise, ainsi que des mois de travail faits d'efforts acharnés, de déceptions et de réussites inoubliables.

Mais quand on n'y connait strictement rien, ce défi paraît bien mystérieux. Par où commencent les programmateurs, lorsqu'on leur demande de remplir l'affiche d'un festival? Comment approche-t-on une méga-star pour lui proposer de venir manger du gruyère en Suisse? Aucune idée. Alors, au cas où vous partagez notre curiosité, nous avons posé la question aux personnes qui savent, celles qui ont travaillé dur pour orchestrer les programmations et couvent désormais les affiches d'un regard ému.

«On réféchit déjà au lineup de 2027»

Pour commencer, prenons l'exemple de Festi'neuch, l'openair neuchâtelois qui démarre le 11 juin avec des noms tels que Kneecap, Feu! Chatterton, The Hives, Adèle Castillon, Lorie, Vanessa Paradis et Sam Sauvage, en tête d'affiche. Nouveauté, nostalgie et découverte s'y côtoient avec un équilibre subtil, après des mois d'organisation.

«En ce moment, nous entamons déjà les discussions pour l'édition 2027 du festival, indique Benoît Chuard, directeur adjoint du festival. Les plus grands artistes sont déjà bookés, puisque leurs dates de tournée sont parfois fixées une année à l'avance, voire plus. Mais de manière générale, l'organisation, les négociations et la confirmation peuvent durer des mois, même si on a parfois de très bonnes surprises, avec des confirmations la même journée, quand le timing est particulièrement bon.»

Pour les programmateurs de Festi'neuch, les mois d'octobre et de novembre constituent le point culminant de l'année: c'est là que tombent la plupart des réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Et puisque les offres sont toujours plus nombreuses que les confirmations, les niveaux de stress s'avèrent conséquents: «Il est arrivé qu'on reçoive des validations ou des annulations la veille de la conférence de presse, révèle Benoît Chuard. On doit alors gérer in extremis des changements survenus à la dernière seconde. D'ailleurs, dans le bureau, on devine très vite quand le programatteur a reçu un 'oui'. Après des semaines d'attente, c'est un véritable soulagement.»

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Un heureux hasard pour Lorie

Mais comment décroche-t-on un artiste renommé, depuis la Suisse? C'est majoritairement grâce au réseau qu'on a su bâtir au fil du temps, souligne notre interlocuteur: «Les grands artistes internationaux sont représentés par de prestigieuses agences basées à Paris, Londres, New York et Los Angeles. Et certaines d'entre elles sont encore représentées par des sous-agents basés en Suisse. En l'absence de contacts adéquats, si ces personnes ignorent qui vous êtes, il est donc presque impossible d'obtenir une réponse. Une fois qu'on les a rencontrés, qu'on tient leur attention, le but est de présenter Festi'neuch et de défendre l'événement pour les convaincre. Il faut se donner à fond, ce sont des personnes très exigeantes.»

Le reste dépend parfois un peu du hasard, puisque le lieu, les dates, le budget et le matériel doivent convenir à l'artiste: «Les discussions s'enchaînent, car les agences fixent évidemment des priorités spécifiques, selon l'itinéraire de l'artiste et les lieux qu'il ou elle préfère.» Dans le cas de Lorie, par exemple, le timing était particulièrement avantageux: «Sa tournée tombait pile sur les dates du festival et sa venue a été abordée car la volonté de l’artiste et de son producteur était de jouer à l'Aréna de Genève qui n'était, par hasard, pas disponible à ce moment-là», raconte Benoît Chuard.

Vanessa Paradis, confirmée l'automne dernier

Les venues du groupe anglais The Hives, ainsi que celle de Vanessa Paradis, ont été confirmées en octobre 2025, à la grande joie des organisateurs. «On s'est aussi positionnés très rapidement pour Sébastien Tellier, poursuit notre interlocuteur. En revanche, pour Kneecap, on a dû attendre longtemps, car ils finalisaient l'itinéraire de leur tournée européenne. On est également ravis d'avoir Vald, en trio avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, car il s'agit d'un projet éphémère avec deux dates en Suisse: nous, et Paléo.»

Comparant la programmation à un «tétris», Benoît Chuard pointe l'importance de contrebalancer les styles musicaux et l'équilibre entre les différentes scènes, tout en composant avec les préférences des artistes: «Certains refusent qu'un tel joue avant eux, par exemple. Et il faut encore trouver des plans B si, tout d'un coup, un artiste ne peut plus jouer.» Sans oublier que le festival reçoit, quotidiennement, des dizaines de propositions d'artistes issus de toute l'Europe, parmi lesquels peuvent se cacher de véritables pépites: «Comme il y a peu de place dans les festivals, on tend à faire confiance aux agences qu'on connaît, et à programmer des artistes qu'on a déjà vus en concert, qu'on nous a conseillés ou qui sont dans notre radar», ajoute notre intervenant.

Et si es concerts sont loupés?

Après tant d'efforts, les organisateurs espèrent évidemment voir un public en liesse, vibrant au son des artistes qu'ils se sont démenés pour programmer. «Quand ça fonctionne, l'expérience est incroyablement gratifiante, se réjouit Benoît Chuard. Or, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est un peu ça, le problème des programmateurs: une fois qu'un nom est inscrit sur l'affiche, ils doivent lâcher le contrôle. Et il arrive parfois que le concert soit loupé, que l'artiste ne soit pas en forme ou renonce à jouer certains tubes, et que le public soit déçu. Mais les programmateurs n'y peuvent rien, bien sûr.»

Quoi qu'il en soit, lorsque vous assisterez au concert de Lorie, Bamby ou de Vanessa Paradis à Festi'neuch, vous saurez que leur présence a été rendue possible par la persévérance d'une poignée de personnes. Peut-être les croiserez-vous même sur place, en cherchant bien: on les reconnaît à leurs yeux pétillants de fierté.